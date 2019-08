PSV heeft zich versterkt met Konstantinos Mitroglou. De Griekse aanvaller wordt door de Eindhovenaren voor één seizoen gehuurd van Olympique Marseille.

PSV legt voor de 31-jarige Mitroglou een huurbedrag van 1,25 miljoen euro neer, zo meldt Galatasaray woensdagavond op de website. De Turkse club huurde de aanvaller het afgelopen half jaar van Marseille.

PSV en Olympique Marseille hebben de tijdelijke overgang van Mitroglou naar de huidige nummer zes van de Eredivisie zelf nog niet bevestigd. Naar verwachting ondergaat hij donderdag de medische keuring in Eindhoven en wordt hij daarna gepresenteerd.

Mitroglou staat sinds medio 2017 onder contract bij Marseille, waarbij hij in anderhalf seizoen tot 12 doelpunten in 32 competitieduels kwam. De Franse club verhuurde hem na de winterstop aan Galatasaray, waarvoor hij eenmaal scoorde in zeven wedstrijden in de Süper Lig.

Kostas Mitroglou speelde 65 interlands voor Griekenland. (Foto: Pro Shots)

Mitroglou vooral trefzeker voor Olympiakos en Benfica

In Griekenland en Portugal kende Mitroglou zijn beste periodes uit zijn loopbaan. Voor Olympiakos, waar hij in 2007 zijn profcarrière begon, vond hij in 116 competitieduels 57 keer het doel en voor Benfica was hij in twee seizoenen (2015-2017) 36 keer trefzeker in 60 wedstrijden in de Primeira Liga.

Ook op Europees niveau kan de ervaren spits, die ook uitkwam voor Fulham en het Griekse Panionios en Atromitos, goede cijfers overleggen. Voor de verschillende clubs maakte hij 14 doelpunten in 41 duels in de Champions League. Bovendien speelde hij 65 interlands voor Griekenland en werd hij in 2012 uitgeroepen tot voetballer van het jaar in zijn geboorteland.

In Eindhoven moet Mitroglou het vertrek van Luuk de Jong, die eerder deze zomer naar Sevilla verkaste, doen vergeten. Begin dit seizoen speelde Donyell Malen vooral in de punt van de aanval bij PSV en dankzij zijn goede spel debuteerde hij eerder op woensdag in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Mitroglou is de zevende aanwinst voor PSV deze zomer. Eerder legde de Brabantse club Ibrahim Afellay (transfervrij), Robbin Ruiter (Sunderland), Bruma (RB Leipzig), Toni Lato (Valencia, gehuurd), Olivier Boscagli (OGC Nice) en Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) vast.