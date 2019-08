Tonny Vilhena lijkt met FC Krasnodar dit jaar de groepsfase van de Champions League te missen. De Oranje-international verloor met zijn ploeg in Griekenland met 4-0 van Olympiakos.

Vilhena, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, had in Stadio Karaiskaki in Piraeus een basisplaats, net als Younes Namli (ex-PEC Zwolle) en Marcus Berg (ex-PSV en Groningen).

Zij konden niet voorkomen dat de thuisploeg na een half uur op 1-0 kwam. Miguel Ángel Guerrero schoot via de binnenkant van de paal raak.

In het slotkwartier liepen de Grieken uit naar een royale zege. Invaller Lazar Randelovic zorgde voor de 2-0 en 3-0, waarna de Portugees Daniel Podence vlak voor tijd ook nog de 4-0 maakte.

Makkelie heeft hulp VAR nodig

Arbiter Danny Makkelie had een hoofdrol in het duel tussen BSC Young Boys en Rode Ster Belgrado (2-2). De scheidsrechter legde de bal na het raadplegen van de beelden een kwartier voor tijd op de stip, waardoor de thuisploeg via Guillaume Hoarau op 2-2 kwam.

Young Boys was nog wel uitstekend begonnen, na een vroeg doelpunt van Roger Assale. Via Milos Degenek en Mateo García nam Rode Ster echter de leiding. Door het doelpunt van Hoarau is de return nog spannend.

Dinamo Zagreb zette een grote stap naar de groepsfase door thuis met 2-0 van Rosenborg BK te winnen. Bruno Petkovic benutte al vroeg een penalty, waarna Mislav Orsic nog binnen het half uur de beslissende 2-0 maakte.

