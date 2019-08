Lionel Messi heeft woensdag de groepstraining bij FC Barcelona hervat. De Argentijn kampte met een kuitblessure, waardoor hij de competitiestart van zijn ploeg miste.

Door die kwetsuur kon de 32-jarige Messi afgelopen vrijdag niet in actie komen in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao, die Barcelona met 1-0 verloor. Frenkie de Jong maakte in dat eerste competitieduel van het seizoen zijn officiële debuut voor de Catalanen.

Messi liep de kuitblessure op in de voorbereiding van het seizoen, kort nadat hij was teruggekeerd van het toernooi om de Copa América. Sindsdien trainde de aanvaller apart van de groep.

Zondagavond kan Messi zijn rentree maken voor Barcelona. De regerend Spaans kampioen neemt het dan in het eigen Camp Nou op tegen Real Betis.

Barcelona mist Suárez en Dembélé tegen Betis

Coach Ernesto Valverde kan in die wedstrijd geen beroep doen op Luis Suárez en Ousmane Dembélé. Suárez raakte tijdens het duel met Bilbao geblesseerd aan zijn kuit. Het is nog onduidelijk hoelang hij exact uit de roulatie is.

Dembélé is door een dijbeenblessure zeker een maand uitgeschakeld. De Fransman kwam tegen Bilbao nog wel de hele wedstrijd in actie, maar hield aan dat duel wel zijn blessure over.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Betis begint zondagavond in Camp Nou om 21.00 uur.

