AZ-trainer Arne Slot denkt dat zijn ploeg het donderdag niet makkelijk zal krijgen in de heenwedstrijd tegen Royal Antwerp FC in de play-offs van de Europa League. De veertigjarige coach vreest vooral de fysieke kracht van de Belgische ploeg.

"Antwerp heeft Viktoria Plzen uitgeschakeld en die ploeg speelde nog in de voorronde van de Champions League", zegt Slot woensdag op zijn persconferentie. "Ze spelen met oudere jongens en het is een soort vechtmachine. Ze hebben ook Afrikaanse spelers, dus er zit ook weleens een harde tackle tussen."

Antwerp had in de derde voorronde wel de nodige moeite met Viktoria Plzen. Nadat de heenwedstrijd in België met 1-0 werd gewonnen, moest er in de return in Tsjechië een verlenging aan te pas komen. Die eindigde in 2-1, waardoor de Belgen op basis van uitdoelpunten de play-offs bereikten.

De heenwedstrijd tegen Antwerp wordt donderdag in De Grolsch Veste in Enschede gespeeld omdat het AFAS Stadion vanwege het deels ingestorte dak nog niet beschikbaar is en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bang was voor rellen tussen verschillende supportersgroepen. In het Haagse Cars Jeans Stadion speelde AZ vorige week de return tegen het Oekraïense FC Mariupol.

AZ viert de overwinning op FC Mariupol. (Foto: Pro Shots)

'Beide ploegen hebben geen voordeel of nadeel'

"Antwerp speelt volgende week ook niet in het eigen stadion, maar in Brussel, dus beide ploegen hebben geen voordeel of nadeel", aldus Slot. De return kan volgende week niet in het Bosuilstadion worden afgewerkt omdat de verbouwing van het stadion nog niet klaar is. Daarom wordt uitgeweken naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

In het Bosuilstadion kunnen de supporters van Antwerp donderdag wel de heenwedstrijd tegen AZ op een groot tv-scherm bekijken. In Enschede zijn namelijk geen uitsupporters welkom omdat de veiligheid volgens burgemeester Onno van Veldhuizen niet kan worden gegarandeerd.

Slot hoopt in het eerste duel met Antwerp te kunnen beschikken over Ron Vlaar en Stijn Wuytens, die wegens blessures afgelopen zondag niet inzetbaar waren tegen FC Groningen (0-0). "Ze gaan zo weer allebei trainen en dan kijken we wat de reactie is, maar ik ben positief over ze. Als ze kunnen starten, dan kan Teun Koopmeiners weer op het middenveld spelen."

AZ rekende in de vorige twee voorrondes af met het Zweedse BK Häcken en FC Mariupol. Bij winst in het tweeluik met Antwerp bereikt de ploeg van Slot het hoofdtoernooi van de Europa League.

Bekijk de uitslagen en het programma in de voorrondes van de Europa League