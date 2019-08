Cristiano Ronaldo heeft naar eigen zeggen het zwaarste jaar van zijn leven achter de rug. De Portugees werd afgelopen jaar achtervolgd door een verkrachtingszaak, die uiteindelijk niet tot een rechtszaak leidde.

De 34-jarige vedette van Juventus werd in september voor de rechter gesleept door de Amerikaanse vrouw Kathryn Mayorga, nadat zij in een interview met het Duitse blad Der Spiegel beweerde in 2009 door Ronaldo in Las Vegas te zijn verkracht. Hij zou haar 375.000 dollar (zo'n 335.000 euro) zwijggeld hebben betaald.

Ronaldo heeft sinds de zaak eind september vorig jaar naar buiten kwam, nooit inhoudelijk gereageerd op de aanklacht. Hij liet telkens via zijn advocaten weten onschuldig te zijn. De seks was volgens hem met wederzijdse instemming.

In een interview met de Portugese tv-zender TVI heeft de spits nu eindelijk erkend dat de zaak hem veel heeft gedaan. "Als er vraagtekens bij je eer worden gesteld, doet dat veel pijn. Heel veel pijn. Vooral omdat ik een grote familie heb, met een vriendin en een intelligente zoon, die alles begrijpt. Dit was het zwaarste jaar uit mijn leven."

De zaak werd vorige maand door de aanklager in Las Vegas niet verder doorgezet. Volgens het OM kon niet onomstotelijk worden bewezen dat er sprake was van verkrachting, vooral omdat de feiten zich bijna tien jaar geleden zouden hebben afgespeeld. Technisch gezien is hij daardoor nooit onschuldig bevonden.

Cristiano Ronaldo gaat er prat op dat hij vijf keer de Gouden Bal heeft gewonnen. (Foto: Pro Shots)

Civiele zaak tegen Ronaldo loopt nog

De uitspraak zorgde voor veel opluchting bij de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, die tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld had kunnen worden. "Ik voel me niet op mijn gemak om hierover te praten, maar ik ben onschuldig bevonden en dat maakt me trots. Ook al was het heel zwaar."

Enkele dagen geleden werd al bekend dat de advocaten van Ronaldo inderdaad een bedrag van 375.000 dollar aan Mayorga hadden betaald. Dat zou volgens de advocaten van de vedette van Juventus zijn gebeurd om het geschil tussen beide partijen vertrouwelijk te houden.

Mayorga deed destijds een dag later al aangifte bij de lokale politie, maar weigerde de naam van de Portugees daarbij te noemen. De zaak werd daarop al gesloten.

Negen jaar later werd een nieuw onderzoek gestart, maar ook dat leidde niet tot een aanklacht. Er loopt wel nog een civiele strafzaak tegen Ronaldo, maar die kan hoogstens tot een geldboete leiden.