Leroy Fer is blij dat het competitieduel van Feyenoord met AZ van aanstaande zondag naar 26 september verzet is, waardoor de Rotterdammers geen wedstrijd hoeven te spelen tussen de twee belangrijke Europa League-duels met Hapoel Be'er Sheva in.

"Persoonlijk vind ik het fijn dat we ons volledig kunnen focussen op de Europese duels, zonder de competitie tussendoor", zei Fer woensdag op de persconferentie in De Kuip in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva van donderdag.

Clubs die in Europa uitkomen, kunnen de KNVB sinds dit seizoen vragen een competitiewedstrijd naar een midweekse dag te verschuiven, zodat ze meer rust krijgen rondom Europese wedstrijden.

Feyenoord, AZ, PSV en Ajax spelen deze en volgende week cruciale play-offwedstrijden in de Europa League of Champions League en komen daardoor komend weekend niet in actie in de Eredivisie.

Extra rust is zeker voor Feyenoord geen overbodige luxe. Afgelopen zondag hadden veel Feyenoorders het fysiek lastig in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Trainer Jaap Stam heeft te maken met blessures bij basisspelers (Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra, Sven van Beek) en met aankopen die niet geheel fit aansloten, zoals Fer en Rick Karsdorp.

"Het is een feit dat sommige spelers wedstrijdritme misten", aldus Stam. "We weten dat het wat tijd kost om die jongens tot een bepaald niveau te laten komen. Je merkt inmiddels dat ze beetje bij beetje beter in hun vel gaan zitten en vaker langer kunnen voetballen."

Rick Karsdorp moest zes minuten voor tijd gewisseld worden tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Hapoel Be'er Sheva overleefde al drie voorrondes

Hapoel Be'er Sheva is de laatste horde voor Feyenoord op weg naar de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Stam rekende in de derde voorronde af met Dinamo Tbilisi door thuis met 4-0 te winnen en in Georgië met 1-1 gelijk te spelen.

Hapoel Be'er Sheva overleefde al drie voorrondes, door achtereenvolgens het Albanese KF Laçi, het Kazachse Kairat Almaty en het Zweedse IFK Norrköping uit te schakelen.

"Ze hebben technisch vaardige spelers, die ook redelijk rap zijn", analyseerde Stam de tegenstander. "Ze staan vaak compact en wachten op de omschakeling om eruit te komen. Dat beheersen ze heel goed, en het klopt dat wij kwetsbaar zijn in de omschakeling, dus daar moeten we heel scherp op zijn."

De trainer sprak zijn vertrouwen uit in aanvaller Sam Larsson, die dit seizoen wederom met kritiek te maken krijgt. "Hij is niet snel tevreden over zichzelf en dan kan je jezelf ook naar beneden gaan praten. Dat moet niet, want dat doen anderen wel."

Feyenoord-Hapoel Be'er Sheva begint donderdag om 19.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Letse arbiter Andris Treimanis. De return is volgende week donderdag in het stadion van de nummer drie van Israël van vorig seizoen.

