Mark van Bommel vindt PSV niet de uitgesproken favoriet voor het treffen met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. De coach van de Eindhovenaren heeft geen begrip voor mensen die gemakzuchtig over de ontmoeting denken.

"In Nederland zijn wij niet in de positie om zo arrogant te zijn", zei Van Bommel woensdag op zijn persconferentie. "Apollon is een hele ervaren ploeg met een spelersgroep van gemiddeld zo'n 29 jaar. Ze hebben, zeker achterin, zo'n zeven jaar meer trainingen en wedstrijden in de benen dan onze aanvallers. Daar moeten wij mee omgaan."

PSV is veroordeeld tot de Europa League door het verlies tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren overleefden wél de derde voorronde van het tweede Europese clubtoernooi door FK Haugesund over twee wedstrijden te verslaan, al ging dat niet van harte.

Van Bommel realiseert zich dat zijn ploeg op dit moment nog niet op het door hem gewenste niveau zit. "Er zit bij ons nog rek in, veel rek ook. We hebben een heel jonge, grillige ploeg en moeten stabiel worden. Dat is een kwestie van tijd, dat komt niet zomaar."

Ihattaren mogelijk weer rechtsbuiten

Het is nog niet duidelijk of Van Bommel donderdag in het eerste treffen met Apollon opnieuw een basisplek aan Mohammed Ihattaren geeft. De aanvallende middenvelder stond zondag tegen Heracles Almelo (0-2-winst) als rechtsbuiten geposteerd, terwijl vleugelspeler Steven Bergwijn als nummer 10 achter spits Donyell Malen stond.

"Als Ihattaren op 10 speelt, heeft hij aan alle kanten spelers om zich heen staan. Aan de zijkant heeft hij vrijheid in zijn rug en kan hij vrijer dribbelen", verklaarde Van Bommel die keuze. "Daarmee maak ik het Mo makkelijker, wat op dit moment goed is voor zijn ontwikkeling."

"Bergwijn kan van een moeilijke situatie een makkelijk situatie maken. Hij kan goed wegdraaien, een goal maken, een steekpass geven. Alle dingen die je nodig hebt als 10 kan hij. Ik snap de discussie, alleen de samenstelling van de selectie is nu anders."

De heenwedstrijd tussen PSV en Apollon Limassol begint donderdag om 20.30 uur en de return is een week later op Cyprus. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

