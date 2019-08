Mohammed Ihattaren en Myron Boadu zitten voor het eerst in de voorselectie van Jong Oranje. De spelers van PSV en AZ maken deel uit van het 32-koppige keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi voor het EK-kwalificatieduel met Jong Cyprus in september.

Deze week werd Ihattaren ook opgenomen in de voorselectie van Marokko, maar het zeventienjarige talent maakte afgelopen weekend duidelijk dat hij voorlopig nog geen keuze wil maken tussen Nederland en Marokko. Tot die tijd mag de aanvallende middenvelder gewoon vrijblijvend voor Jong Oranje uitkomen.

Ihattaren kent dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. Hij speelde tot dusver drie officiële duels voor de Eindhovenaren en begon zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2-winst) in de basis. Hij tekende een kwartier na rust voor de tweede Eindhovense treffer, zijn eerste goal in de Eredivisie.

De achttienjarige Boadu is als basisspeler dit seizoen van grote waarde voor AZ. De spits tekende in de eerste zeven officiële duels van het seizoen voor twee treffers en vijf assists. Ook zijn teamgenoten Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal zitten bij de voorselectie.

De voorselectie van Jong Oranje. (Foto: Twitter/KNVB)

Ajax hofleverancier van voorselectie

Ajax is met vijf spelers (Perr Schuurs, Dani de Wit, Noa Lang, Kik Pierie en Kjell Scherpen) hofleverancier van de voorselectie. Justin Kluivert, Tahith Chong, Ludovit Reis, Ferdi Kadioglu en Rick van Drongelen zijn de enige spelers die in een buitenlandse competitie spelen.

Het treffen tussen Jong Oranje en Jong Cyprus op dinsdag 10 september is de eerste wedstrijd in het kader van de kwalificatie voor het EK 2021, dat in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. Het duel begint om 19.00 uur op De Vijverberg in Doetinchem.

Er zijn acht poules van zes en één poule van vijf landen. Alle groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich voor het EK. De andere nummers twee moeten via de play-offs een ticket zien te bemachtigen. Jong Oranje zit in een groep met Wit-Rusland, Noorwegen, Portugal, Gibraltar en dus Cyprus.

Voorlopige selectie Jong Oranje: Dani de Wit, Perr Schuurs, Noa Lang, Kjell Scherpen, Kik Pierie (allen Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Myron Boadu (allen AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona B), Azor Matusiwa, Deyvaisio Zeefuik, Jan Hoekstra, Kaj Sierhuis (allen FC Groningen), Thijmen Nijhuis, Justin Hoogma, Maarten Paes (allen FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Tahith Chong (Manchester United), Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Jordan Teze (allen PSV), Sherel Floranus, Mitchell van Bergen (beiden sc Heerenveen) Abdou Harroui, Deroy Duarte (beiden Sparta Rotterdam), Armando Obispo, Danilho Doekhi, Jay-Roy Grot (allen Vitesse).