ADO Den Haag heeft woensdag een broodnodige aanvallende versterking vastgelegd. De Hagenaars, die na drie duels in de Eredivisie nog puntloos zijn, huren Pawel Cibicki voor één seizoen van Leeds United.

ADO heeft ook een optie tot koop bedongen op de 25-jarige Cibicki, die afgelopen seizoen door Leeds United werd verhuurd aan het Noorse Molde FK en het Zweedse IF Elfsborg.

"Pawel is een creatieve, aanvallend ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de site van ADO. "Een rol als nummer 10 kan hem ook liggen. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden."

Cibicki debuteerde in 2013 namens het Zweedse Malmö FF in het betaalde voetbal. De Zweed met Poolse roots kwam in zijn clubcarrière tot 29 goals en 24 assists in 152 officiële wedstrijden.

ADO-trainer Alfons Groenendijk heeft de afgelopen weken meermaals zijn onvrede geuit over het transferbeleid van zijn club. "Ik ga nu niet zeuren over geld of middelen. We moeten kijken of we nog iets kunnen doen, want dat is nodig", zei hij zaterdag na de nederlaag tegen Sparta Rotterdam (1-2).

ADO verloor veel goals met vertrek El Khayati en Becker

Groenendijk zag deze zomer zijn sterspeler Nasser El Khayati naar Qatar SC vertrekken. De spelmaker was vorig seizoen goed voor zeventien goals en twaalf assists in de Eredivisie. Met de transfer van Sheraldo Becker naar Union Berlin verloor ADO nog eens zeven goals en tien assists.

ADO nam ook afscheid van aanvaller Melvyn Lorenzen en verdediger Giovanni Troupée. De club nam dinsdag keeper Luuk Koopmans over van PSV en legde eerder ook de aanvallers Michiel Kramer en Bilal Ould-Chikh vast.

Cibicki zal vrijdag voor het eerst meetrainen bij zijn nieuwe club. ADO gaat zondag op bezoek bij nummer veertien RKC Waalwijk (aftrap 12.15 uur).