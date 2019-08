PSV-spits Donyell Malen is woensdag voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Ajacied Joël Veltman is een verrassende naam in de groep van 29 van bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland.

De twintigjarige Malen is dit seizoen, mede door het vertrek van aanvoerder Luuk de Jong, de eerste spits van PSV. De achtvoudig international van Jong Oranje maakt een goede indruk met twee goals en drie assists in acht officiële wedstrijden.

"Ik vind dat Malen goed speelt, hij speelt ook iedere wedstrijd", zegt Koeman tegen OnsOranje. "Ik heb eerder aangegeven dat we ons met name aanvallend kunnen verbeteren. Hij is goed bezig en verdient daarom in ieder geval een plek in de voorselectie."

De 27-jarige Veltman speelde al negentien interlands, maar zijn laatste duel voor Oranje dateert van 14 november 2017 (0-3-oefenzege op Roemenië). De verdediger heeft dit seizoen voorlopig een basisplaats bij Ajax, nadat hij bijna een jaar uit de roulatie lag door een in april 2018 opgelopen knieblessure.

"Veltman is goed teruggekomen na zijn zware blessure en is op meerdere posities inzetbaar. Bovendien speelt hij bij Ajax op een hoog niveau, in de voorrondes van de Champions League", aldus Koeman, die rechtsback Kenny Tete gepasseerd heeft. "Kenny speelt te weinig om in aanmerking te komen voor een plek in de voorselectie."

De bondscoach, die PSV-middenvelder Pablo Rosario niet in de voorselectie heeft opgenomen, maakt zijn definitieve groep van 23 spelers volgende week vrijdag bekend.

Oranje staat derde in EK-kwalificatiegroep

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 6 september in Hamburg tegen Duitsland (aftrap 20.45 uur). Op maandag 9 september neemt Oranje het in Tallinn op tegen Estland (aftrap 20.45 uur Nederlandse tijd).

De ploeg van Koeman staat na twee wedstrijden op drie punten in groep C van de EK-kwalificatie. Nederland won met 4-0 van Wit-Rusland en verloor met 2-3 van Duitsland. Noord-Ierland, dat alleen nog tegen Wit-Rusland en Estland speelde, gaat aan de leiding met twaalf punten uit vier wedstrijden. De Duitsers zijn de nummer twee met negen punten uit drie duels.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020, dat in verschillende landen wordt gehouden. Als Nederland niet bij de beste twee eindigt, krijgt de ploeg nog een herkansing in de play-offs.

Oranje speelde begin juni zijn laatste interland. De formatie verloor toen in de finale van de Nations League met 1-0 van Portugal.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 4-12 (7-2)

2. Duitsland 3-9 (13-2)

3. Nederland 2-3 (6-3)

4. Wit-Rusland 4-0 (1-9)

5. Estland 3-0 (1-12)

De voorselectie:

Doelmannen: Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Marco Bizot (AZ) en Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)