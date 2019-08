Franck Ribéry staat op het punt een contract bij Fiorentina te tekenen. De Franse aanvaller is woensdag in Florence geland om zijn transfer naar de club uit de Serie A af te ronden.

De 36-jarige Ribéry werd al langer in verband gebracht met Fiorentina, dat zijn komst nu ook bevestigt. De Italiaanse club plaatste woensdag een foto op Twitter waarop de vleugelspeler poseert met een sjaal van de club.

"Ik kijk ernaar uit om nog twee jaar op het hoogste niveau te spelen", zei de aanvaller.

Het wordt het eerste avontuur van Ribéry in Italië. Hij komt transfervrij over van Bayern München, waar hij van 2007 tot en met afgelopen seizoen onder contract stond. Ribéry speelde in twaalf jaar 425 officiële wedstrijden voor 'Der Rekordmeister' en kwam daarin 124 keer tot scoren.

Fiorentina was niet de enige club die interesse had in Ribéry. Zo probeerde PSV-trainer Mark van Bommel, die bij Bayern samenspeelde met de 81-voudig international van Frankrijk, hem tevergeefs te verleiden tot een overstap naar Eindhoven.

Mark van Bommel hoopte Franck Ribéry naar PSV te halen. (Foto: Pro Shots)

Ribéry speelde voor vijf Franse clubs

Voor zijn vertrek naar Bayern in de zomer van 2007 speelde Ribéry in zijn geboorteland voor Boulogne, Olympique Alès, Stade Brest, FC Metz en Olympique Marseille. In 2005 speelde hij een half seizoen voor het Turkse Galatasaray.

Ribéry debuteerde in 2006 in het Franse elftal, waarmee hij in 2006 de WK-finale verloor van Italië. Hij maakte ook het WK 2010 in Zuid-Afrika en de EK's van 2008 en 2012 mee.

Fiorentina eindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende zestiende plaats in de Serie A. De tweevoudig kampioen van Italië begint het nieuwe seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Napoli.

