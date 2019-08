Trainer Thomas Doll van APOEL Nicosia heeft dinsdagavond met volle teugen genoten van de manier waarop zijn ploeg speelde tegen Ajax (0-0). De Cyprioten deden niet onder voor de Amsterdammers en hadden het heenduel in de play-offs van de Champions League misschien wel moeten winnen.

"Ik ben heel blij met het spel van mijn ploeg", zei een trotse Doll na de wedstrijd in Nicosia. "We moeten niet vergeten hoe makkelijk Ajax vorig seizoen de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus won. Mijn spelers waren geweldig tegen een van de beste clubs uit Europa."

APOEL had het aan het begin van de eerste en tweede helft erg lastig, maar verder bleef de topclub uit Cyprus zonder veel moeite overeind tegen het matig spelende Ajax. De thuisploeg kreeg zelfs de beste kansen van de wedstrijd, maar uitblinker André Onana hield zijn doel schoon.

"Ik heb niet het gevoel dat we dit gelijkspel hebben gestolen", zegt Doll, die het ploeterende Ajax in totaal zeven gele kaarten (twee keer geel Noussair Mazraoui) zag pakken in Nicosia. "We verdienden dit resultaat en met een beetje meer zelfvertrouwen hadden we kunnen scoren en de wedstrijd kunnen winnen."

Spelers met vertrouwen naar Amsterdam

Ook bij de spelers van APOEL is het vertrouwen gegroeid na het eerste duel van het tweeluik. Middenvelder Uros Matic, die tussen 2014 en 2016 voor NAC Breda speelde, is blij dat het tactische plan van APOEL werkte tegen Ajax.

"We gaven 100 procent en speelden goed", oordeelde de Serviër. "Dit doelpuntloze gelijkspel is voor ons een positief resultaat, want onze droom is nog steeds levend. We moeten niet vergeten dat Ajax ook zijn kansen heeft gehad, maar we gaan volgende week barstend van het zelfvertrouwen richting Amsterdam."

Verdediger Giorgos Merkis sluit zich daarbij aan. "Voor de wedstrijd hadden we getekend voor dit resultaat, maar ik vind dat we meer verdienden. Ajax blijft voor mij de favoriet om door te gaan, maar we zullen zien hoe het gaat. We kunnen ons in Amsterdam geen fouten veroorloven."

De return in de Johan Cruijff ArenA wordt op woensdag 28 augustus gespeeld en begint om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.