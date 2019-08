Bondscoach Sarina Wiegman vindt de kritiek van de buitenwacht op het spel van de Oranjevrouwen niet altijd even eerlijk. Ze vindt dat de vrouwen nog altijd te veel worden vergeleken met de mannen, maar heeft goede hoop dat daar door de finaleplaats op het WK vorige maand verandering in komt.

"We worden te veel door mannenogen bekeken. Als je Canada of Nieuw-Zeeland zegt, dan denkt de gemiddelde Nederlander aan het elftal bij de mannen, dus die denken dat ze er niet zo veel van kunnen. Zo werkt het natuurlijk niet. De toplanden bij de vrouwen verschillen heel erg van de mannen", aldus Wiegman.

"Ik verwacht dat dit door het WK wel een stukje duidelijker is geworden omdat er zo veel wedstrijden werden uitgezonden en dat vrouwenvoetbal steeds meer een eigen identiteit krijgt. Serena Williams vergelijk je ook niet met Roger Federer, of Ireen Wüst met Sven Kramer."

Nederland speelde ondanks het bereiken van de finale geen sprankelend WK. De regerend Europees kampioen kwam op fases van de wedstrijden na niet overtuigend voor de dag en ontsnapte in de achtste finales tegen Japan - de Aziaten misten ontzettend veel kansen - zelfs aan een vroegtijdige uitschakeling.

"Ik vind dat kritiek erbij hoort. Het betekent dat je serieus wordt genomen. Iedereen heeft zijn eigen mening en daar kunnen wij als staf en spelers wel van alles van vinden, maar het gaat erom dat we zelf goed weten waarom we bepaalde dingen doen. Wij zijn ook gewoon kritisch naar onszelf toe", vertelt Wiegman.

"Wij vonden ook dat we in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland niet goed speelden en het ook daarna niet altijd even goed was, ook al lieten we af en toe wel degelijk onze klasse zien. Je doet ons tekort door te stellen dat alles op strijdlust was, want met alleen strijdlust haal je geen finale."

De Oranjevrouwen gaan op de foto met de zilveren WK-medaille. (Foto: Pro Shots)

'Veel meer mogelijkheden om tot kansen te komen tegen VS'

Wiegman keek onlangs na haar vakantie ook nog alle wedstrijden terug en concludeerde dat er meer had ingezeten in de finale, waarin Nederland verloor van topfavoriet en titelverdediger de Verenigde Staten door twee doelpunten in het laatste half uur, waaronder de 1-0 uit een strafschop.

"Tijdens de wedstrijd dacht ik: poeh, dit wordt heel moeilijk, maar toen ik de beelden terug had gezien kreeg ik wel het gevoel dat we nog veel meer mogelijkheden hadden om rustiger door te voetballen en tot kansen te komen. We waren niet doortastend genoeg en dat hadden we wel moeten zijn om te kunnen winnen."

Wiegman werd ondanks het mislopen van de wereldtitel constant bedolven onder de complimenten tijdens haar vakantie en ook binnen de KNVB is de waardering voor de prestatie groot, want ze krijgt binnenkort als eerste vrouw een beeld in de beeldentuin op de campus van de voetbalbond in Zeist.

"Daar ben ik wel door geraakt. Dat is natuurlijk een supermooie erkenning. Ik ben er trots op dat we dit met zijn allen hebben bewerkstelligd. Ik heb veel mensen gehoord die nooit naar voetbal keken omdat ze er niet van hielden, maar bij onze wedstrijden altijd voor de buis zaten. Dat komt door de puurheid en ik hoop dat dat zo blijft."

Nederland begint maandag alweer aan de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (30 augustus in Tallinn) en Turkije (3 september in Heerenveen). Lieke Martens en Kika van Es zijn er dan in elk geval niet bij vanwege respectievelijk een teen- en knieblessure.