Hirving Lozano is dinsdagavond in Italië aangekomen om zijn transfer naar Napoli af te ronden. De verkoop van de Mexicaan wordt de grootste transfer in de historie van PSV.

Volgens verschillende media in Nederland en Italië is er circa 42 miljoen euro met de overgang gemoeid. Daarmee overtreft Napoli de 34 miljoen die Manchester United in 2015 aan PSV betaalde om Memphis Depay over te nemen.

Lozano en zijn partner werden dinsdagavond op de vluchthaven van Rome gesignaleerd, waar ze poseerden met sjaals van Napoli. De verwachting is dat de 24-jarige aanvaller woensdag de medische keuring ondergaat.

Als daarbij geen problemen aan het licht komen, zal Lozano donderdag een meerjarig contract tekenen en direct meetrainen bij zijn nieuwe club. Vrijdag sluit de transfermarkt in Italië.

Ook voor Napoli betreft het een recordtransfer. De club van voormalige Eredivisie-spelers Dries Mertens, Arek Milik en Amin Younes betaalde zes jaar geleden 39 miljoen aan Real Madrid voor Gonzalo Higuaín.

Recordtransfers PSV 1. Memphis Depay (2012) voor 34 miljoen naar Manchester United

2. Ruud van Nistelrooij (2001) voor 28.5 miljoen naar Manchester United

3. Georginio Wijnaldum (2015) voor 20 miljoen naar Newcastle United

4. Arjen Robben (2004) voor 18 miljoen naar Chelsea

5. Kevin Strootman (2013) voor 17,5 miljoen naar AS Roma

PSV betaalde twee jaar geleden 8 miljoen voor Lozano

PSV nam Lozano twee jaar geleden voor zo'n 8 miljoen euro over van het Mexicaanse Pachuca CF. In zestig Eredivisie-duels was de vleugelspits goed voor 34 treffers. De 35-voudig international van Mexico (negen goals) kreeg in de laatste drie duels van PSV al geen speeltijd meer.

Na Angeliño (Manchester City) en Luuk de Jong (Sevilla) is Lozano de derde basisspeler van afgelopen seizoen die vertrekt bij PSV. Met Bruma hebben de Eindhovenaren al een opvolger in huis voor de Mexicaan. De club van trainer Mark van Bommel betaalde 15 miljoen aan RB Leipzig voor de Portugees.

Lozano kan zaterdag om 20.45 uur mogelijk debuteren als Napoli zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in de Serie A speelt, uit tegen Fiorentina.