Lieke Martens en Kika van Es ontbreken in de selectie van de Oranjevrouwen die bondscoach Sarina Wiegman dinsdag bekend heeft gemaakt. De Europees kampioen en vicewereldkampioen begint eind deze maand aan de kwalificatie voor het EK van 2021.

Wiegman heeft 23 speelsters opgeroepen voor de duels met Estland (30 augustus) en Turkije (3 september). Van Es kampt met een knieblessure en Martens heeft nog altijd last van een teen, die de Wereldvoetbalster van het Jaar van 2017 ook al hinderde op het WK van deze zomer.

Verdediger Aniek Nouwen (PSV) en aanvaller Ashleigh Weerden (FC Twente) nemen hun plaatsen in. Verder is de selectie ongewijzigd ten opzichte van het WK in Frankrijk.

Oranje is dankzij de tweede plek op dat toernooi opgeklommen naar de derde plaats op de wereldranglijst. Estland is de nummer 99 op de FIFA-ranking en Turkije staat op de 62e plaats.

Oranje neemt het in groep A van de EK-kwalificatie verder op tegen Rusland, Slovenië en Kosovo. De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar het EK in Engeland, net als de drie beste nummers twee. De overige nummers twee van de negen poules spelen in de play-offs om de resterende tickets voor het EK in Engeland.

Estland-Oranje begint op 30 augustus om 18.00 uur in Tallinn. De aftrap van Nederland-Turkije is drie dagen later om 20.00 uur in Heerenveen.

Linksback Kika van Es ontbreekt wegens een knieblessure. (Foto: Pro Shots)

Selectie Oranjevrouwen

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Desiree van Lunteren (Ajax), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (Manchester United), Inessa Kaagman (Everton), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Sherida Spitse (Valerenga)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Ashleigh Weerden (FC Twente)