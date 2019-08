Bij het eerste duel tussen AZ en Royal Antwerp FC in de play-offs voor de Europa League, in Enschede, zijn donderdag geen fans van de Belgische club welkom.

AZ wijkt voor het thuisduel in de play-offs naar het stadion van FC Twente uit omdat het dak van het eigen AFAS Stadion gedeeltelijk is ingestort.

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, heeft na overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de KNVB echter besloten dat Antwerp FC geen fans mag meenemen naar de Grolsch Veste.

"Zoals iedereen weet, kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion. In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden, en daarom werken we graag mee aan een oplossing", aldus Van Veldhuizen.

"Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester, red.) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden."

AZ treft Royal Antwerp FC donderdag om 20.30 uur in de Grolsch Veste. Een week later is om 20.00 uur de return in België. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

Bekijk hier het programma in de Europa League.