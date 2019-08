Bij het eerste duel tussen AZ en Royal Antwerp FC in de play-offs voor de Europa League zijn donderdag geen uitsupporters welkom. Het besluit van burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede leidt tot onbegrip bij de Belgische club.

Van Veldhuizen nam zijn besluit na overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de KNVB. AZ wijkt uit naar Enschede omdat het dak van het eigen AFAS Stadion anderhalve week geleden deels instortte.

"Zoals iedereen weet, kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion. In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden, en daarom werken we graag mee aan een oplossing", aldus Van Veldhuizen.

"Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester, red.) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden."

Antwerp verzet zich tegen beslissing

Antwerp meldt verrast te zijn door het besluit. "Onze eerste twee Europese wedstrijden tegen Viktoria Plzen zijn immers zonder noemenswaardige incidenten verlopen, met een ongelofelijke sfeer in het stadion. Antwerp FC heeft zich samen met de Antwerpse ordediensten steeds constructief opgesteld om de openbare orde veilig te laten verlopen", staat in een verklaring.

"We bekijken momenteel de redenen voor deze beslissing en zullen er alles aan doen om een degelijke oplossing uit te werken. Zodra we verdere informatie ontvangen van UEFA en de autoriteiten volgt verdere informatie."

AZ treft Royal Antwerp FC donderdag om 20.30 uur in de Grolsch Veste. Een week later is om 20.00 uur de return in België. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

