Vitesse kan net als vorig seizoen maanden niet over Hilary Gong beschikken. De aanvaller kampt opnieuw met een zware knieblessure die hem voorlopig aan de kant houdt.

Het is niet bekend hoe en wanneer Gong geblesseerd is geraakt. De twintigjarige Nigeriaan, die begin augustus nog als invaller meedeed in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2), wordt deze week geopereerd en moet volgens Vitesse maanden revalideren.

De zware blessure is een flinke domper voor Vitesse en Gong, die vorig seizoen ook amper in actie kwam door een kwetsuur aan zijn knie. Hij speelde slechts tien officiële duels - allemaal als invaller - en leverde één assist.

Gong tekende in de zomer van 2018 een vierjarig contract bij Vitesse, dat hem overnam van het Slowaakse AS Trencín. Tot januari 2017 speelde de jonge aanvaller nog in zijn geboorteland. Bij Trencín kwam Gong in anderhalf jaar tot 38 officiële duels, waarin hij twaalf keer scoorde en twaalf assists gaf.

Vitesse is goed aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van trainer Leonid Slutsky pakte in de eerste drie wedstrijden zeven punten en is daarmee gedeeld koploper. De Arnhemmers, die op doelsaldo derde staan achter Ajax en AZ, gaan zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie