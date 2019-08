Ole Gunnar Solskjaer vindt niet dat het puntenverlies van Manchester United bij Wolverhampton Wanderers de schuld is van Paul Pogba. De Fransman miste maandag in de tweede helft een strafschop, waardoor 'The Red Devils' op 1-1 bleven steken.

Pogba werd na rust onderuitgehaald in het strafschopgebied en besloot de penalty zelf te nemen. Dat was opmerkelijk, aangezien de middenvelder vorig seizoen nog drie van zijn elf strafschoppen miste en Marcus Rashford in het openingsduel met Chelsea (4-0) van vorige week juist doel trof van 11 meter.

Ook tegen Wolverhampton ging het weer mis. De 26-jarige Pogba gaf de bal te weinig richting mee en zag zijn poging door doelman Rui Patrício uit het doel worden gebokst, maar Solskjaer weigerde de 67-voudig international van Frankrijk af te vallen.

"Marcus en Paul zijn de penaltynemers bij ons en zij mogen onderling uitmaken wie achter de bal gaat staan", vertelde de Noorse manager. "Het gaat erom wie op dat moment het meeste zelfvertrouwen heeft en dat was dit keer Paul. Hij heeft vaker voor ons van 11 meter gescoord, dus ik zie het probleem niet."

"In mijn eigen spelersloopbaan heb ik in dezelfde situatie gezeten door bij Noorwegen een strafschop te missen. Ik weet zeker dat Marcus de penalty graag had genomen, maar Paul zit ook vol zelfvertrouwen en daar hou ik van. Ik heb absoluut geen probleem met spelers die naar voren stappen en de bal opeisen."

Paul Pogba baalde als een stekker van zijn misser. (Foto: Pro Shots)

'Hebben heel jong team dat blijft leren'

Bij rust stond United nog op een 0-1-voorsprong door een treffer van Anthony Martial, maar Rúben Neves trok de stand aan het begin van de tweede helft gelijk met een schitterende uithaal die via de onderkant van de lat in het United-doel verdween.

"Dat doelpunt verdienden ze ook wel, gezien de druk die ze in die fase van de wedstrijd op ons uitoefenden", bekende Solskjaer. "Daarna namen wij de controle weer over en hadden we de wedstrijd kunnen winnen via die penalty, maar soms maakt een keeper een goede redding."

Door het gelijkspel verzuimde United de overtuigende 4-0-zege op Chelsea in de openingswedstrijd een goed vervolg te geven. Toch is Solskjaer niet ontevreden over de start van het seizoen. "We hebben een heel jong team dat steeds maar weer blijft leren", benadrukte hij.

"Ik zie het ook als een positief teken dat de jongens allemaal teleurgesteld zijn en niet kunnen leven met een punt. We voelen dat we meer hadden verdiend én we meer hadden kunnen doen om te winnen. Dit is een mooi leermoment."

