Manchester United heeft maandag het eerste puntenverlies van het seizoen geleden in de Premier League. Mede door een gemiste strafschop van Paul Pogba bleef het 1-1 op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. In Turkije deed Ferdi Kadioglu eindelijk van zich spreken bij Fenerbahçe.

United stond er in Wolverhampton halverwege goed voor door een fraai doelpunt van Anthony Martial, maar vroeg in de tweede helft bracht een mooie knal van Ruben Neves de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer in de problemen.

Richting de slotfase had Pogba de kans om United weer op voorsprong te schieten, maar de strafschop van de middenvelder werd gestopt door keeper Rui Patrício.

United had het niet makkelijk in het Molineux Stadium, waar het een matige reeks verlengde. 'The Red Devils' wachten al ruim een half jaar op een uitzege in de Premier League.

Alleen Liverpool en Arsenal zijn na de eerste twee Premier League-speelrondes nog zonder puntenverlies. United won ruim een week geleden met 4-0 van Chelsea en heeft vier punten.

De gemiste strafschop van Paul Pogba in beeld. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Kadioglu scoort bij competitiedebuut

In Turkije maakte jeugdinternational Kadioglu bij de start van het Süper Lig-seizoen zijn langverwachte competitiedebuut namens Fenerbahçe. Hij viel tegen Gazisehir Gaziantep (5-0) in de slotfase in en maakte vlak voor tijd de vijfde treffer. Victor Moses, Vedat Muriqi, Emre Belozoglu en Nabil Dirar hadden al voor een grote marge gezorgd.

De negentienjarige Kadioglu verruilde NEC vorig jaar zomer voor Fenerbahçe op het moment dat Phillip Cocu daar trainer was, maar de aanvallende middenvelder belandde in Istanboel op een zijspoor.

In december maakte hij als invaller wel zijn officiële debuut in een bekerwedstrijd, maar tot maandag was dat voor de geboren Arnhemmer enige wedstrijd in de hoofdmacht van Fenerbahçe.

Kadioglu behoorde de laatste maanden tot de selectie van Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi. Hij heeft zes wedstrijden in het hoogste jeugdteam achter zijn naam staat.

Ferdi Kadioglu in het shirt van Fenerbahçe. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig