De wedstrijd tussen Jong Ajax en NEC in de Keuken Kampioen Divisie heeft maandag geen winnaar opgeleverd. Het spektakelstuk eindigde in 3-3. Excelsior is na twee speelrondes nog zonder puntenverlies.

In Amsterdam leek Jong Ajax op weg naar de overwinning tegen NEC. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag leidde met 3-2 en in de extra tijd kon Victor Jensen uit een strafschop voor de beslissing zorgen.

De Deense middenvelder miste echter, waarna NEC nog één keer aanzette. Na een aantal kansen was het Josef Kvída die in de slotseconden van dichtbij alsnog gelijkmaakte. Beide ploegen pakten het eerste punt van het seizoen.

Spits Lassina Traoré had Jong Ajax vroeg op voorsprong gezet, maar bij rust was het 1-2 door doelpunten van Sven Braken en Anthony Musaba. In de tweede helft scoorden Jensen en Ryan Gravenberch voor de thuisploeg, maar dat bleek dus niet genoeg voor de winst.

Victor Jensen verzuimde in de extra tijd om Jong Ajax uit een strafschop op 4-2 te zetten. (Foto: Pro Shots)

Excelsior verslaat Jong AZ

In Wijdewormer was Excelsior met 1-2 te sterk voor Jong AZ. Na ruim een uur was het 0-2 dankzij Thomas Verhaar en Jeffry Fortes, waarna Albert Gudmundsson uit een penalty iets terugdeed.

Excelsior, dat vorig seizoen via de nacompetitie degradeerde uit de Eredivisie, was het nieuwe seizoen vorige week al begonnen met een 2-0-overwinning op Jong FC Utrecht.

Vier clubs zijn na de eerste twee speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie nog zonder puntenverlies. Op basis van het doelsaldo wordt de top vier gevormd door achtereenvolgens NAC Breda, FC Eindhoven, De Graafschap en Excelsior.

Jong FC Utrecht-TOP Oss eindigde in 2-1. Halverwege zat de thuisploeg op rozen door treffers van Christopher Mamengi en Odysseus Velanas en na rust maakte Cas Peters het nog spannend.

De overige wedstrijden uit de tweede speelronde stonden vrijdag al op het programma. Komende vrijdag wacht de derde speelronde.

Jeffry Fortes scoorde namens Excelsior met een kopbal op bezoek bij Jong AZ. (Foto: Pro Shots)

