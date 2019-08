VVV-Venlo is van plan om na dit seizoen over te stappen van een kunstgras- naar een natuurgrasveld. De Eredivisionist bekijkt of een verandering van ondergrond haalbaar is.

"We willen graag overstappen. De roep om natuurgras wordt intern steeds groter en breder. We hebben er nog geen klap op gegeven, maar we onderzoeken de mogelijkheden", zegt technisch manager Stan Valckx maandag tegen VI.

"Het valt me op dat de discussie over ons veld altijd oplaait rondom de wedstrijden tegen Ajax. Dan wordt er ineens een soort campagne gevoerd. Edwin van der Sar begon er in de bestuurskamer ook tien keer over."

Ajax was zaterdag op bezoek in Venlo en won dankzij treffers van Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres eenvoudig met 1-4. Tadic sprak in de media kritisch over het kunstgras.

VVV beschikt sinds de zomer van 2013 over het veelbesproken kunstgrasveld. De laatste jaren lieten veel spelers zich kritisch uit over de ondergrond, onder wie dus Tadic.

VVV-verdediger Chris Kum in duel met Ajacied Klaas-Jan Huntelaar een sliding in op het kunstgrasveld in Venlo. (Foto: Pro Shots)

Meer clubs stapten af van kunstgras

In de Eredivisie spelen zes clubs op kunstgras. Naast VVV zijn dat ADO Den Haag, FC Emmen, Heracles Almelo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. PEC heeft al laten weten om uiterlijk in 2022 over te stappen naar natuurgras.

Deze zomer besloot promovendus RKC Waalwijk al om over te gaan op natuurgras. De Brabanders konden zich dat veroorloven door de miljoenen die het kreeg voor de transfer van Ajacied Frenkie de Jong naar FC Barcelona. In de Keuken Kampioen Divisie namen FC Dordrecht en Almere City al afscheid van kunstgras.

Er wordt al langer gepleit voor een verbod op het veelal bekritiseerde kunstgras, maar tot dusver werd dat nog niet doorgevoerd. Wel krijgen clubs tegenwoordig een bonus als ze overstappen op een echte grasmat.

