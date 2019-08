De Belgische voetbalbond heeft maandag het voorbeeld van de KNVB gevolgd door wedstrijden in de competitie te verschuiven met het oog op Europees voetbal. De maatregel betekent dat Royal Antwerp net als tegenstander AZ een weekend vrij heeft.

AZ en Antwerp treffen elkaar donderdag voor de eerste keer in de play-offs van de Europa League. De return op Belgische bodem volgt een week later.

Komende zondag had Antwerp eigenlijk tegen AA Gent moeten spelen in de Belgische Jupiler Pro League, maar die wedstrijd is verplaatst naar november.

Drie dagen geleden werd Feyenoord-AZ al van zondag naar september verplaatst. Datzelfde geldt voor PSV-FC Groningen, omdat PSV tegen Apollon Limassol eveneens voor deelname aan de Europa League strijdt.

Het heenduel tussen AZ en Antwerp wordt vanwege het ingestorte dak van het AZ-stadion gespeeld in Enschede en begint donderdag om 20.30 uur. PSV en Apollon Limassol - dat komend weekend eveneens niet speelt - trappen om dezelfde tijd af in Eindhoven.

Een uur eerder staan Feyenoord en Hapoel Beer Sheva tegenover elkaar in de Rotterdamse Kuip. Het Israëlische Beer Sheva komt tussen het heenduel en de return door wél in actie in competitieverband.

Bekijk het programma in de Europa League