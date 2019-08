De vrouwenploeg van Corinthians heeft zondag (lokale tijd) het wereldrecord van achtereenvolgende zeges op het hoogste niveau geëvenaard.

De formatie uit het Braziliaanse Sao Paulo boekte zondag tegen Ferroviaria de 27e overwinning op rij (alle competities) en evenaarde zo de prestatie van The New Saints uit Wales, die in december 2016 hun 27e overwinning op rij boekten.

The New Saints verbeterden het record dat tientallen jaren op naam stond van Ajax. De Amsterdammers boekten in het het seizoen 1971/1972, met spelers als Johan Cruijff en Piet Keizer in de selectie, 26 achtereenvolgende zeges.

De Schotse club East Kilbride verbeterde dat aantal ook al, maar die prestatie werd niet erkend door Guinness World Records. East Kilbride kwam op dat moment namelijk uit in de vijfde klasse en niet op het hoogste niveau.

De vrouwen van Corinthians kunnen het record definitief op hun naam schrijven als ze woensdag Sao José verslaan. In de 27 gewonnen wedstrijden scoorde de koploper van de competitie 95 keer en incasseerde de ploeg slechts acht treffers.