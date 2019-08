Ajax reist zonder Quincy Promes af richting Cyprus, waar de ploeg het dinsdag opneemt tegen APOEL Nicosia. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn wel op tijd fit voor de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League.

De 27-jarige Promes viel zaterdag in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (1-4-winst) uit met een enkelblessure en is daar niet op tijd van hersteld. De aanvaller stond tegen VVV voor het eerst dit seizoen in de basis bij een competitieduel.

Ziyech kampte ook met een kwetsuur aan zijn enkel en moest zich vlak na rust laten vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. De middenvelder is in tegenstelling tot Promes wel fit genoeg om mee te reizen naar Cyprus en hetzelfde geldt dus voor Mazraoui, die tegen VVV niet in actie kwam vanwege een knieblessure.

Kasper Dolberg blijft net als Promes achter in Amsterdam. De Deense spits staat op het punt te vertrekken bij Ajax, dat naar verluidt een akkoord heeft bereikt met OGC Nice over een transfersom van rond de 20 miljoen euro.

Magallán ontbreekt ook in selectie

De Argentijnse verdediger Lisandro Magallán, die tegen VVV nog op de bank zat, behoort eveneens niet tot de twintigkoppige selectie van trainer Erik ten Hag. Aanwinst Edson Álvarez kan zijn Europese debuut maken voor Ajax.

De heenwedstrijd van Ajax tegen APOEL begint dinsdag om 21.00 uur in Nicosia en de return wordt acht dagen later in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Ajax rekende op weg naar de play-offs ternauwernood af met het Griekse PAOK. APOEL was over twee wedstrijden te sterk voor het Azerbeidzjaanse Qarabag.