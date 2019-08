Kasper Dolberg vervolgt zijn loopbaan zeer waarschijnlijk bij OGC Nice. Ajax is het met de Franse club eens geworden over een transfersom van ruim 20 miljoen euro, meldt De Telegraaf zondagavond.

De 21-jarige Dolberg wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en zou een definitieve transfer naar Nice de voorkeur geven boven een verhuur aan het eveneens geïnteresseerde Hoffenheim.

Volgens De Telegraaf is Dolberg zelf op hoofdlijnen akkoord met Nice over een meerjarig contract en wordt de overgang naar de club uit de Ligue 1 op korte termijn afgerond.

De uit vorm verkerende Dolberg is op een zijspoor beland bij Ajax. Coach Erik ten Hag, die zondag al aangaf dat de Deen met een transfer bezig is, geeft in de spits de voorkeur aan Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

Ajax haalde Dolberg in de zomer van 2015 vanuit Denemarken naar Amsterdam en een jaar later debuteerde de spits in het eerste elftal. Hij kwam tot 119 officiële wedstrijden en 45 goals namens de 34-voudig landskampioen.

In november 2016 maakte Dolberg op negentienjarige leeftijd zijn debuut als Deens international. Inmiddels staat de teller op dertien interlands en drie doelpunten.

Ajax behoorlijk actief op transfermarkt

Dolberg, die tijdens de laatste twee wedstrijden al niet meer tot de Ajax-selectie behoorde, zou de vierde speler van naam zijn die de Johan Cruijff ArenA deze zomer achter zich laat.

Eerder vertrokken Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus) en Lasse Schöne (Genoa). Daar stond de komst van onder anderen Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Razvan Marin en Quincy Promes tegenover.

De ploeg van trainer Ten Hag was zaterdag zonder Dolberg met 1-4 te sterk voor VVV-Venlo en staat dinsdag om 21.00 uur op Cyprus tegenover APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League.

