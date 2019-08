Mark van Bommel is te spreken met de manier waarop PSV zondag van Heracles Almelo won. De coach koos bij de Eindhovenaren voor de jongste basisploeg in ruim 4,5 jaar.

Bij afwezigheid van Bruma en Hirving Lozano stonden onder anderen Mohammed Ihattaren (17) en Cody Gakpo (20) in de basis. De gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 354 was de laagste sinds december 2014.

"Ik ben heel tevreden met de overwinning tegen een heel lastige tegenstander, zeker hier in Almelo. Ik ben er heel blij mee hoe we dit op karakter hebben gedaan", zei Van Bommel bij FOX Sports.

"We hebben een heel jonge ploeg en dat zag je op het laatst ook. We smijten met krachten en die vloeien weg. Dat is niet erg, want het is ook onze kwaliteit. Ik vond de manier waarop we aan het einde verdedigden heel erg goed."

De jonge Ihattaren luisterde zijn basisplaats op met zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van PSV. In de tweede helft liet Van Bommel ook onder anderen de negentienjarige Zakaria Aboukhlal invallen.

Mohammed Ihattaren op weg naar zijn eerste doelpunt voor PSV. (Foto: Pro Shots)

'Inherent aan speelwijze dat we meer weggeven'

Het baarde Van Bommel geen zorgen dat PSV, dat zeven punten uit de eerste drie Eredivisie-duels heeft, een aantal kansen weggaf tegen Heracles.

"Het is inherent aan onze speelwijze dat we dit jaar veel meer weggeven dan vorig jaar", aldus de voormalige middenvelder, die voor Steven Bergwijn als aanvallende middenvelder koos.

"Hij kan wegdraaien, een man passeren, in de kleine ruimte de juiste oplossing vinden, heeft diepte, is slim en kan nog scoren ook. Het kan dat hij op deze positie blijft staan, maar hij kan ook aan de zijkant spelen."

Rosario: 'Uitspelen van kansen ging beter'

PSV-aanvoerder Pablo Rosario vond dat de Eindhovenaren zich goed herpakte na het teleurstellende Europese thuisduel met het Noorse Haugesund (0-0) van donderdag.

"In grote delen van de wedstrijd hadden we de controle. We gaven wat kansjes weg, maar overall was het een goede wedstrijd", oordeelde de 22-jarige middenvelder, die een verschil met donderdag zag.

"We creëren genoeg kansen en hebben veel kwaliteit, alleen we maakten het eerder niet af. Vandaag ging het al beter met het uitspelen van die kansen."

PSV speelt donderdag thuis tegen het Cypriotische Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. Een week later volgt de return en weer drie dagen daarna staat RKC Waalwijk-PSV op het programma.

Pablo Rosario (links) probeert Mauro Júnior van Heracles Almelo te stuiten. (Foto: Pro Shots)

