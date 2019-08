Luuk de Jong heeft zondag met een overwinning zijn debuut gemaakt als speler van Sevilla. De club uit Zuid-Spanje begon de competitie met een 0-2-zege bij Espanyol.

De van PSV overgekomen De Jong stond de hele wedstrijd in de spits in de ploeg van trainer Julen Lopetegui en scoorde niet, maar had wel een aandeel de openingstreffer.

Zijn kopbal werd ternauwernood gekeerd door doelman Diego López en in de rebound kwam de bal tegen de lat, waarna Sergio Reguilón alsnog scoorde. In de tweede helft bepaalde Nolito de eindstand in stadion Estadi Cornellà-El Prat.

Begin juli maakte De Jong voor zo'n 15 miljoen euro de overstap van PSV naar Sevilla, waar hij aan zijn derde buitenlandse avontuur begint. Eerder had de spits weinig succes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United.

Het volgende duel van Sevilla is vrijdag, wanneer de ploeg van De Jong op bezoek gaat bij Granada. Weer een week later volgt een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.

Eerder begonnen ook Real Madrid, Real Mallorca, Athletic Bilbao, Osasuna en Deportivo Alavés met een overwinning aan het La Liga-seizoen. Er staan met Real Betis-Real Valladolid en Atlético Madrid-Getafe nog twee duels op het programma.

