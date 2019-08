Luuk de Jong heeft zondag met een overwinning zijn debuut gemaakt als speler van Sevilla. De club uit Zuid-Spanje begon de competitie met een 0-2-zege bij Espanyol. In Frankrijk ging Paris Saint-Germain al in de tweede speelronde onderuit.

De van PSV overgekomen De Jong stond de hele wedstrijd in de spits bij het Sevilla van trainer Julen Lopetegui. Hij scoorde niet, maar had wel een aandeel de openingstreffer.

Zijn kopbal werd ternauwernood gekeerd door doelman Diego López en in de rebound kwam de bal tegen de lat, waarna Sergio Reguilón alsnog scoorde. In de tweede helft bepaalde Nolito de eindstand in stadion Estadi Cornellà-El Prat.

Begin juli maakte De Jong voor zo'n 15 miljoen euro de overstap van PSV naar Sevilla, waar hij aan zijn derde buitenlandse avontuur begint. Eerder had de spits weinig succes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United.

Het volgende duel van Sevilla is vrijdag, wanneer de ploeg van De Jong op bezoek gaat bij Granada. Weer een week later volgt een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.

Later op de avond won Atlético Madrid met 1-0 van Getafe door een treffer van Álvaro Morata. De spits miste ook nog een strafschop en beide ploegen eindigden met tien man. Eerder begonnen ook Real Madrid, Real Mallorca, Athletic Bilbao, Osasuna, Deportivo Alavés en Real Valladolid met een overwinning aan het La Liga-seizoen.

Luuk de Jong in het shirt van Sevilla. (Foto: Pro Shots)

PSG buigt voor Stade Rennes

In de Franse Ligue 1 ging Paris Saint-Germain zonder de veelbesproken Neymar al in de tweede speelronde onderuit. Stade Rennes was met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel.

Edinson Cavani zette de bezoekers nog op voorsprong, maar vlak voor rust tekende Mbaye Niang voor de gelijkmaker en vroeg in de tweede helft maakte Romain Del Castillo de tweede treffer namens Stade Rennes.

Neymar houdt de gemoederen al maanden bezig bij PSG. De sterspeler speelde nog geen minuut en is op weg naar een transfer, waarbij vooral Real Madrid en FC Barcelona als bestemming worden genoemd.

PSG had het eerste competitieduel met 3-0 van Nîmes gewonnen, wat betekent dat de regerend landskampioen drie punten heeft na twee wedstrijden.

