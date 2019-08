Trainer Jaap Stam is zich ervan bewust dat hij geduld moet hebben bij Feyenoord. Zondag werd het in De Kuip 1-1 tegen FC Utrecht, wat betekent dat de Rotterdammers na drie Eredivisie-speelrondes nog zonder zege zijn.

"We moeten hier doorheen. We weten dat we aan het bouwen zijn en willen graag negen punten uit drie wedstrijden, maar we beseffen ook waar we vandaan komen en dat we helaas geduld moeten hebben", zei Stam na de wedstrijd bij FOX Sports.

"Een aantal spelers moet nog ritme krijgen. Onze groep bestaat uit spelers die de laatste jaren niet twee of drie wedstrijden in de week hebben gespeeld. Daar moeten we weer aan gaan wennen."

Feyenoord kwam in De Kuip op achterstand door een doelpunt van Issah Abass, waarna Ridgeciano Haps er in de tweede helft 1-1 van maakte. Daar bleef het bij, waardoor de Rotterdammers na drie duels op drie punten staan.

Stam raakt daar niet van in paniek. "Ik erger me niet zo heel snel. Iedereen bij Feyenoord probeert er het maximale uit te halen. Natuurlijk zien we allemaal dat het af en toe niet lekker loopt, maar daar zijn we mee bezig."

Van den Brom had meer gewild

FC Utrecht-coach Van den Brom koesterde het punt in De Kuip, maar besefte ook dat zijn ploeg kansen had laten liggen op de overwinning.

"We hebben kansen op meer gehad dan dat ene punt. Ik weet dat ik hier als trainer nog niet veel punten heb gepakt, maar het feit dat ik niet tevreden ben met het resultaat zegt genoeg", aldus de oud-trainer van ADO Den Haag, Vitesse en AZ.

"Na de 1-1 heb ik het Utrecht gezien dat ik wílde zien. Toen hebben we de schroom van ons af gegooid. Feyenoord liep op het tandvlees en we hebben geprobeerd daarvan te profiteren."

De volgende wedstrijd van Feyenoord is donderdag, wanneer Hapoel Beer Sheva de tegenstander is in de play-offs van de Europa League. FC Utrecht speelt zondag thuis tegen VVV-Venlo.

