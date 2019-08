PSV begint zondagavond met Mohamed Ihattaren op het middenveld in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Bruma zit niet in de selectie, terwijl Denzel Dumfries wel fit genoeg is om te spelen.

Bruma viel afgelopen donderdag in de return van de derde voorronde van de Europa League tegen het Noorse FK Haugesund (0-0) na een uur uit met een blessure.

Ihattaren was toen zijn vervanger en de pas zeventienjarige spelmaker mag tegen Heracles vanaf de eerste minuut meedoen. Buitenspeler Bruma is in Eindhoven gebleven. Steven Bergwijn schuift door naar de aanval, waar hij naast spits Donyell Malen en Cody Gapko staat. Hirving Lozano is wederom afwezig.

Dumfries werd tegen Haugesund in de rust gewisseld vanwege een lichte blessure, maar de rechtsback is fit genoeg om in de basis te staan in Almelo. De verdediging bestaat daardoor weer uit Dumfries, Timo Baumgartl, Nick Viergever en Michal Sadílek. Daniel Schwaab zit voor het eerst sinds zijn terugkeer in de selectie.

Bij Heracles ontbreekt aanvoerder Robin Pröpper door een knieblessure. Ook spelmaker Mohammed Osman is niet fit genoeg om te spelen. Zij worden vervangen door respectievelijk Dario van den Buijs en Teun Bijleveld.

Heracles Almelo tegen PSV begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Van den Buijs, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Merkel, Bijleveld; Van der Water, Dessers, Mauro Júnior.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl ,Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Bergwijn, Malen, Gakpo.