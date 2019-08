Feyenoord wacht na drie speelrondes nog altijd op de eerste zege van het seizoen in de Eredivisie. De ploeg van coach Jaap Stam kwam zondag in de eigen Kuip niet verder dan 1-1 tegen FC Utrecht.

Halverwege was het 0-1 voor de bezoekers door een doelpunt van Issah Abass, waarna Ridgeciano Haps in de tweede helft gelijkmaakte. Daar bleef het bij in Rotterdam.

Twee weken geleden begon Feyenoord het Eredivisie-seizoen thuis met een teleurstellend 2-2-gelijkspel tegen stadgenoot Sparta en vorige week werd het 1-1 op bezoek bij sc Heerenveen.

De ontmoeting met FC Utrecht was voor de ploeg van Stam de opmaat naar het heenduel met Hapoel Beer Sheva van donderdag in de play-offs van de Europa League. De return is een week later.

Het FC Utrecht van trainer John van den Brom, dat Europees al werd uitgeschakeld, is na drie Eredivisie-duels nog zonder nederlaag. Er werd begonnen met overwinningen op ADO Den Haag (2-4) en PEC Zwolle (3-1).

Issah Abass viert zijn openingstreffer in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Razendsnelle Abass sticht gevaar

Feyenoord had het zondag moeilijk met FC Utrecht, al kregen de Rotterdammers wel de eerste kans. Keeper Maerten Paes reageerde knap op een van richting veranderd schot van Steven Berghuis.

Niet veel later was het aan de andere kant raak. De razendsnelle Abass, die een plaag voor de Feyenoord-defensie was, profiteerde van een foute pass van Sam Larsson en rondde een solo koeltjes af.

In de jacht op de gelijkmaker stichtten onder anderen Luciano Narsingh, Eric Botteghin en Berghuis gevaar namens Feyenoord, dat achterin moest blijven opletten. Zo waren Utrecht-aanvoerder Willem Janssen en Abass dicht bij 0-2.

FC Utrecht-keeper Maarten Paes is kansloos op het schot in de kruising van Ridgeciano Haps. (Foto: Pro Shots)

Verdediger Ié debuteert als invaller

Met Leroy Fer en de kersverse aanwinst Edgar Miguel Ié als invallers voerde Feyenoord na rust de druk op en dat had al snel succes. Linksback Haps besloot van afstand eens uit te halen en vond de linkerkruising.

Het doelpunt leidde tot een Rotterdamse stormloop en Berghuis en Luis Sinisterra hadden de 2-1 op de schoen, maar beide Feyenoorders konden niet afronden. Datzelfde gold voor Haps, wiens schot dit keer kracht miste.

FC Utrecht kwam er nog amper uit, al herpakte de ploeg van Van den Brom zich bij het ingaan van de slotfase en was het plots bijna 1-2. Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer was echter attent bij een inzet van Simon Gustafson.

Aangemoedigd door het publiek probeerde het moegestreden Feyenoord het in de absolute slotfase nog wel, maar Stam zag zijn ploeg nog maar weinig creëren. Voor het eerst in de historie beginnen de Rotterdammers het Eredivisie-seizoen met drie gelijke spelen.

De Feyenoord-supporters konden opnieuw geen overwinning vieren in eigen stadion. (Foto: Pro Shots)

