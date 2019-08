Frank Lampard wacht nog steeds op zijn eerste overwinning als manager van Chelsea. De clubicoon keerde zondag terug op Stamford Bridge met een 1-1-gelijkspel tegen Leicester City. In Duitsland ging Sheraldo Becker met Union Berlin hard onderuit bij het debuut van speler en club in de Bundesliga.

Lampard, die tussen 2001 en 2014 als speler grote successen vierde met Chelsea, werd groots onthaald door de fans van de 'Blues' en hij zag zijn ploeg vervolgens al in de zevende minuut op voorsprong komen tegen Leicester City.

Voormalig Vitesse-speler Mason Mount onderschepte de bal net buiten het zestienmetergebied en schoot vallend raak. Halverwege de tweede helft kopte Wilfred Ndidi uit een corner de gelijkmaker binnen: 1-1.

De 41-jarige Lampard kwam deze zomer over van Derby County. De 106-voudig international van Engeland kende een week geleden een dramatisch debuut op de bank van Chelsea met een 4-0-nederlaag bij Manchester United. Afgelopen woensdag verloor zijn ploeg na strafschoppen van Liverpool in de strijd om de Europese Super Cup.

Frank Lampard. (Foto: Pro Shots)

Van Aanholt verliest met Crystal Palace

Linksback Patrick van Aanholt beleefde een pijnlijke middag met Crystal Palace. Op bezoek bij het gepromoveerde Sheffield United verloor de ploeg uit Londen met 1-0.

Het winnende doelpunt kwam vroeg in de tweede helft op naam van middenvelder John Lundstram, die vorige week met zijn ploeg al een punt pakte.

Palace staat na de eerste twee duels op één punt, net als Chelsea. Liverpool en Arsenal gaan met zes punten aan kop in de Premier League.

Patrick van Aanholt (rechts) kon Crystal Palace niet behoeden voor een nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Dramatische start Union Berlin op hoogste niveau

In Duitsland kende Union Berlin een dramatische start op het hoogste niveau. De gepromoveerde cultclub verloor in eigen huis met liefst 0-4 van RB Leipzig.

Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, Timo Werner en Christopher Nkunku maakten de goals in de Oost-Duitse derby. Bij Union Berlin viel de van ADO Den Haag overgekomen Sheraldo Becker na een klein uur in. Net als de club zelf maakte de aanvaller zijn debuut in de Bundesliga.

Union Berlin versloeg vorig seizoen VfB Stuttgart in de play-offs om promotie/degradatie en is daardoor de eerste club uit Oost-Berlijn ooit in de Bundesliga.

Stadion An der Alten Försterei zat propvol voor het Bundesliga-debuut van Union Berlin. (Foto: Pro Shots)

Vroege treffer nekt Schreuder bij competitiedebuut

Alfred Schreuder verloor bij zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van Hoffenheim op bezoek bij Eintracht Frankfurt met 1-0 door een treffer van Martin Hinteregger na 35 seconden.

Hoffenheim had in de Commerzbank-Arena veruit het meeste balbezit, maar de beste kansen waren voor Frankfurt, waar de geblesseerde Jonathan de Guzman ontbrak. Bij de bezoekers was Joshua Brenet de hele wedstrijd bankzitter.

De 46-jarige Schreuder, die zijn rol als assistent bij Ajax deze zomer verruilde voor het hoofdtrainerschap in Hoffenheim, ontsnapte ruim een week geleden aan directe uitschakeling in de DFB-Pokal met zijn nieuwe club. Het kleine Würtzburger Kickers werd na penalty's verslagen.

Al binnen een minuut was het raak bij Eintracht Frankfurt-Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)

Janssen debuteert in Mexico

Vincent Janssen maakte eerder op de dag zijn debuut als speler van het Mexicaanse CF Monterrey, dat met 2-0 van Toluca won. Janssen viel twintig minuten voor tijd in toen de eindstand al was bereikt en pakte nog een gele kaart.

De 25-jarige Janssen tekende vorige maand in Mexico nadat hij al langere tijd geen rol van betekenis meer speelde bij Tottenham Hotspur, dat hem in 2017 al aan Fenerbahçe verhuurde.

De zeventienvoudig international van Oranje speelde eerder voor Almere City en AZ. Met Monterrey bezet Janssen na vijf speelrondes de vijfde plek in de Mexicaanse competitie.

Vincent Janssen komt tijdens zijn debuut voor Monterrey in botsing met de keeper van Toluca. (Foto: Getty Images)