FC Twente en RKC Waalwijk hebben zondag in een wedstrijd met een bizarre slotfase met 3-3 gelijkgespeeld. De helft van de doelpunten viel in de blessuretijd.

RKC kwam in de eerste helft in Enschede verrassend op voorsprong via Anas Tahiri. Na een uur maakte Haris Vuckic gelijk, maar Ingo van Weert bracht de bezoekers weer aan de leiding.

In de blessuretijd gingen alle remmen los. Twente kwam door goals van wederom Vuckic en Rafik Zekhnini op 3-2, maar Paul Quasten zorgde diep in blessuretijd voor een puntendeling.

FC Twente blijft door het gelijke spel ongeslagen in de Eredivisie, terwijl RKC het eerste punt in de competitie pakte. De Tukkers bezetten voorlopig de zevende plek, de Waalwijkers staan vijftiende.

Anas Tahiri zet RKC op voorsprong tegen FC Twente. (Foto: Pro Shots)

RKC heeft lang zicht op eerste zege

In de wedstrijd die vorig seizoen nog een affiche in de Keuken Kampioen Divisie was, kwam RKC halverwege de eerste helft op voorsprong. Tahiri was het eindstation van een perfect uitgespeelde aanval over de linkerflank.

In de tweede helft liet Twente meer zien waarom het zo goed begonnen was aan het Eredivisie-seizoen. Na ruim een uur resulteerde dat in de verdiende gelijkmaker van gelegenheidsspits Vuckic.

Nadat Twente een goal van Zekhnini afgekeurd zag worden door de VAR wegens buitenspel van Vuckic, kwam RKC in de 78e minuut opnieuw op voorsprong. Van Weert rommelde zich na een combinatie door de defensie van Twente en schoot fraai binnen in de verre hoek.

Haris Vuckic kon ondanks twee treffers FC Twente niet de zege schenken. (Foto: Pro Shots)

Wedstrijd in slotfase volledig op zijn kop

FC Twente leek even van slag, maar sloeg in de slotfase opeens keihard terug. Eerst zorgde Vuckic in de negentigste minuut voor de gelijkmaker, waarna Zekhnini twee minuten later met een prachtige boogbal in de kruising toch de overwinning leek binnen te slepen voor zijn ploeg.

Dat was echter buiten Quasten gerekend, die op aangeven van Sylla Sow in de derde minuut van de blessuretijd de bal knap binnen prikte en daarmee een punt redde voor de Brabanders.

In de laatste seconden had invaller Hans Mulder namens RKC nog de winnende treffer op zijn schoen. Hij raakte echter de paal, waardoor het spectaculaire duel geen winnaar opleverde.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.