Ashley Cole heeft zijn profloopbaan beëindigd. De oud-speler van onder meer Arsenal en Chelsea gaat zich op een trainersloopbaan richten.

De 38-jarige linksback kwam voor het laatst uit voor Derby County, waarmee hij vorig seizoen promotie naar de Premier League misliep. Hij speelde daarvoor jaren voor LA Galaxy in de Verenigde Staten en kwam ook uit voor het Italiaanse AS Roma.

Zijn grootste successen vierde Cole bij Arsenal en Chelsea. Met Arsenal, waarvoor hij in 1999 zijn profdebuut maakte, won hij onder meer twee keer de Premier League. Dat lukte hem met Chelsea ook een keer. Bovendien won hij met die ploeg in 2012 de Champions League en een jaar later de Europa League.

Hij was jarenlang de vaste linksback van het Engelse nationale elftal en kwam tot liefst 107 interlands. Hij speelde mee op de WK's van 2002, 2006 en 2010 en op de EK's van 2004 en 2012.

"Ik heb er lang over nagedacht, maar het is tijd om af te zwaaien en me te richten op het volgende hoofdstuk in mijn leven", zei Cole zondag tegen Sky Sports. "Hopelijk kan ik het tot trainer schoppen."

De voormalige verdediger stelt dat hij alles heeft bereikt wat hij kon. "Ik heb mijn dromen waargemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik op WK's en in Champions League-finales zou spelen en titels in de Premier League zou winnen."