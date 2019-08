Willem II heeft zondag de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Tilburgers waren in een drijfnat Limburg met 2-3 te sterk voor Fortuna Sittard en staan daardoor stevig in de subtop.

De thuisploeg leidde al vroeg via Vitalie Damascan, maar nog voor rust kwam Willem II via de Grieken Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis (twee keer) op 1-3.

Na rust maakte Damascan zijn tweede van de middag, maar Fortuna wist de gelijkmaker niet meer te forceren. De ploeg van coach Sjors Ultee blijft daardoor op één punt staan.

Goed voetbal was vanwege een hoosbui voor de aftrap zeker voor rust erg lastig in Limburg. Verschillende terreinknechten probeerden met trekkers het overvloedige water weg te vegen, maar met name aan de zijlijn bleek dat vechten tegen de bierkaai.

Het gevolg was dat dribbelen aan de zijlijn onmogelijk was omdat de bal regelmatig in een plas bleef liggen en spelers meters doorgleden na een sliding.

Het veld in Sittard was op sommige plekken lastig bespeelbaar. (Foto: Pro Shots)

Griekse productie voor Willem II

Het was aanvankelijk Fortuna dat het beste met die omstandigheden omging, want na een kwartier opende Damascan de score. Hij wipte de bal over doelman Timon Wellenreuther heen, na een passje van Amadou Ciss.

Nog voor rust draaide Willem II het duel om. Vrousai kopte halverwege de eerste helft op aangeven van Fernando Lewis de 1-1 binnen, waarna Pavlidis ook twee keer scoorde. De eerste keer was uit een strafschop, waarna hij ook nog uit een hoekschop raak kopte.

Fortuna ging na de hervatting vol voor de aansluitingstreffer en de ploeg hoefde daar niet lang op te wachten. De mee opgekomen linksback Mica Pinto bediende Damascan, die zijn tweede van de middag binnengleed.

Het was daarna vooral de thuisploeg die aanviel, maar dat bood Willem II wat ruimte in de omschakeling. Uit een van die momenten schoot invaller Damil Dankerlui van afstand tegen de paal. Het bleek het laatste hoogtepunt van de wedstrijd.

