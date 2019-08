AZ is zondag tegen het eerste puntenverlies in de Eredivisie aangelopen. De Alkmaarders kwamen tegen FC Groningen niet verder dan 0-0. Willem II versloeg in een drijfnat Limburg Fortuna Sittard met 2-3.

Door het doelpuntloze gelijkspel is AZ de koppositie in de Eredivisie meteen kwijt. De ploeg heeft net als Ajax zeven punten, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Wel hebben de Alkmaarders na drie competitieduels nog geen treffer geïncasseerd. FC Groningen staat met vier punten in de middenmoot.

AZ-coach Arne Slot had in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag voor het eerst een basisplek ingeruimd voor middenvelder Jordy Clasie. Pantelis Hatzidiakos nam de plek in van aanvoerder Ron Vlaar, die rust kreeg.

FC Groningen had in de eerste helft het beste van het spel. Pogingen van Ajdin Hrustic (vrije trap en hard schot) en Kaj Sierhuis (kopbal en geblokte inzet) konden keeper Marco Bizot echter niet verontrusten. Namens AZ was alleen Oussama Idrissi af en toe dreigend.

Na rust speelde AZ beter, maar kwam het op een schot en een indraaiende corner van Calvin Stengs na niet in de buurt van een doelpunt. FC Groningen beperkte zich tot counters en was daarmee via invaller Mo El Hankouri ook gevaarlijk. De wedstrijd eindigde echter zoals deze was begonnen, waardoor beide ploegen met een punt genoegen moesten nemen.

Vangelis Pavlidis was met twee goals weer beslissend voor Willem II. (Foto: Pro Shots)

Griekse productie voor Willem II

Bij Fortuna Sittard-Willem II trok vlak voor de aftrap een hoosbui over het stadion. Terreinknechten probeerden met trekkers het overvloedige water weg te vegen, maar dribbelen aan de zijlijn was onmogelijk omdat de bal regelmatig in een plas bleef liggen.

Fortuna Sittard ging in eerste instantie het best om met de omstandigheden en kwam in eigen huis al snel op voorsprong via Vitalie Damascan. Nog voor rust draaide Willem II het duel via goals van Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis (twee keer) om.

De 1-2 van Pavlidis kwam uit een makkelijk gegeven strafschop, na een lichte overtreding op de spits van de Tilburgers. De andere twee treffers werden met het hoofd gemaakt door de twee Grieken.

Na rust maakte Damascan zijn tweede van de middag, maar Fortuna wist de gelijkmaker niet meer te forceren. De ploeg van coach Sjors Ultee blijft daardoor op één punt staan. Willem II staat met zes punten stevig in de subtop.

Het veld in Sittard was op sommige plekken lastig bespeelbaar. (Foto: Pro Shots)

