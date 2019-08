Manchester City-manager Josep Guardiola zette zaterdag na het Premier League-duel met Tottenham Hotspur (2-2) zijn vraagtekens bij het optreden van de videoscheidsrechter. De VAR keurde diep in blessuretijd de winnende treffer van City-spits Gabriel Jesus af wegens hands van Aymeric Laporte.

De beslissing bracht slechte herinneringen naar boven bij Guardiola. In april keurde de VAR tijdens de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur een doelpunt van Raheem Sterling in blessuretijd af, waardoor City werd uitgeschakeld.

"Het was als een déjà vu. In april was het buitenspel, nu hands", zei Guardiola zaterdag na het gelijkspel tegen de 'Spurs', het eerste puntenverlies van de regerend kampioen in een thuiswedstrijd in de Premier League sinds 22 december.

"Als het hands was, dan was het hands. Dat besluit werd genomen in Londen, dus ik kan er verder niks aan doen of er iets over zeggen. Maar het zou wel fijn zijn als er wat meer consistentie komt in de beslissingen. Als dit hands was van Laporte, waarom was het vorig seizoen dan geen hands van Fernando Llorente?"

Guardiola doelde daarmee op de 4-3 van Tottenham-spits Llorente. De Spanjaard leek de bal op zijn elleboog te krijgen toen hij de uiteindelijk beslissende treffer maakte, maar de VAR keurde de goal niet af.

Sinds dit seizoen geldt er echter een nieuwe regel in het voetbal, waardoor een handsbal van een aanvaller altijd wordt afgefloten als hij een goal oplevert, ook als het om onopzettelijk hands gaat.

Gabriel Jesus kan niet geloven dat zijn goal is afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

Pochettino grapt: 'Ik houd van de VAR'

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino had begrip voor de boosheid van zijn collega Guardiola. De Argentijn heeft al vaak laten merken dat hij geen fan is van de videoscheidsrechter.

"Maar nu houd ik van de VAR!', zei Pochettino gekscherend tegen Sky Sports., om serieus te vervolgen: "Soms werkt de VAR in je voordeel en soms in je nadeel. We kunnen de evolutie van de techniek in het voetbal niet stoppen, maar het blijft moeilijk om te accepteren."

"Het was vandaag hetzelfde gevoel als een paar maanden geleden in de Champions League-wedstrijd, het is ongelooflijk. Ik had dezelfde emoties als in april."

Manchester City en Tottenham Hotspur staan door het gelijkspel beide op vier punten na twee wedstrijden.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League