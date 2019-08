Ihattaren: 'Ik dacht gelijk aan mijn moeder'

Mohammed Ihattaren dacht na zijn eerste doelpunt in dienst van PSV direct aan zijn moeder. "Het was prachtig. Je weet niet hoeveel ik thuis heb gesproken met haar over mijn eerste goal voor PSV", aldus Ihattaren bij FOX Sports. Hij is inmiddels wel gewend aan het idee dat hij als zeventienjarige in de basis van PSV staat. "Ik moet fit zijn en mijn rust benutten. Als ik er moet staan, sta ik er. Die druk leg ik mezelf op. Je wilt spelen; het is niet leuk om op de bank zitten. Het maakt me niet uit waar ik moet spelen, als ik maar speel."