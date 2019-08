Gareth Bale leek op de weg naar de uitgang bij Real Madrid, maar de Welshman heeft zich weer helemaal teruggeknokt en mag van trainer Zinédine Zidane niet meer vertrekken.

De dertigjarige Bale had zaterdag mede door de blessure van Eden Hazard ineens een basisplaats in het duel met Celta de Vigo (1-3-zege). Hij was met een assist bij de openingstreffer van Karim Benzema ook nog eens belangrijk.

"Gareth mag niet meer weg", zei een tevreden Zidane na afloop. "Ik ben erg blij met de manier waarop hij gespeeld heeft, zowel aanvallend als verdedigend."

Dat was nodig ook, want Real kwam in Vigo tien minuten na rust met tien man te staan, nadat Luka Modric een directe rode kaart had gekregen. Desondanks scoorde Real via Toni Kroos en Lucas Vázquez nog twee keer, waarna Iker Losada nog iets terugdeed voor de thuisploeg.

Na afloop ging het echter vooral over Bale, die een kwartier voor tijd moegestreden plaatsmaakte voor Isco. Een maand geleden ging de ongewenste aanvaller niet eens mee op trainingskamp en leek hij op weg naar China, maar tot een transfer kwam het niet.

Trainer Zinédine Zidane was opgelucht na de moeizame zege op Celta de Vigo. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen houdt van Bale'

Middenvelder Casemiro wil de Welshman nu dan ook niet meer kwijt. "Hij heeft ons titels geschonken, in finales gescoord en heeft van iedereen in de kleedkamer het respect. Hij moet spelen, want hij is enorm getalenteerd en belangrijk voor de club."

Doelman Thibaut Courtois ziet de vleugelspits eveneens graag blijven. "Hij was geweldig vandaag, iedereen houdt van hem. We zijn erg blij dat hij er nog is."

Door de overwinning op Celta neemt Real in La Liga direct een voorsprong op FC Barcelona, dat vrijdag bij Athletic Bilbao met 1-0 ten onder ging.

