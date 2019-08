ADO Den Haag is na drie competitieduels nog altijd puntloos en dat baart trainer Alfons Groenendijk zorgen. Zaterdag ging de formatie thuis ten onder tegen Sparta Rotterdam (1-2).

Ook in de vorige twee seizoenen ging ADO beroerd van start, toen telkens de eerste twee duels werden verloren. Nu staat de teller zelfs op drie. "Weer zo'n start als de afgelopen twee jaar, daar word je niet vrolijk van", baalde Groenendijk tegenover FOX Sports.

Mohamed Rayhi en Halil Dervisoglu waren de twee grote plaaggeesten aan Spartaanse kant. Twee keer was het Dervisoglu die Rayhi bediende en twee keer was de aanvaller trefzeker. De tegentreffer van Lex Immers kwam te laat voor een punt.

Groenendijk weigerde zijn spelers echter af te vallen. "Ze hebben echt wel hun best gedaan, maar we zijn gewoon niet creatief", constateerde hij. "We voetballen op leven en dood, niet op ideeën en creativiteit. Dat baart me wel zorgen."

De coach zag ADO via onder anderen spits Tomás Necid nog wel wat kansjes krijgen. "Maar dat valt dan ook niet binnen. Het was te weinig. Helaas hebben wij nu niet het vermogen om een ploeg voetballend pijn te doen."

Mohamed Rayhi was met twee doelpunten de grote plaaggeest voor ADO. (Foto: Pro Shots)

'Ga niet zeuren over geld'

Een grote oorzaak daarvan is het vertrek van Nasser El Khayati naar Qatar SC. De aanvallende middenvelder was vorig jaar goed voor zeventien doelpunten. "Ik ga nu niet zeuren over geld of middelen. We moeten kijken of we nog iets kunnen doen, want dat is nodig."

Desondanks weet Groenendijk dat ADO maar een beperkt budget heeft om nog iemand aan te trekken. "Negatief doen heeft nu geen zin. We moeten kritisch kijken naar wat er verkeerd gaat. De weg is nog heel lang."

ADO Den Haag hoopt op bezoek bij RKC Waalwijk de eerste punten van het seizoen te pakken. Dat duel begint volgende week zondag om 12.15 uur.

