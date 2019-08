Peter Bosz is niet bepaald tevreden over het spel van Bayer Leverkusen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zaterdag wel voor eigen publiek met 3-2 winnen van SC Paderborn.

"Ik ben zeer blij met het resultaat", zei Bosz op zijn persconferentie. "Het is erg belangrijk om de openingswedstrijd te winnen, ook voor het gevoel."

"Maar ik ben niet tevreden over de manier waarop we hebben gespeeld", vervolgde de 55-jarige coach. "In de eerste helft was het spel heel erg open en speelden we helemaal niet compact. We hadden het erg lastig met het spel van Paderborn."

Leverkusen gaf voor rust tegen Paderborn tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Leon Bailey en Kai Havertz scoorden voor de thuisploeg en Sven Michel en Streli Mamba waren trefzeker namens de promovendus. In de tweede helft bezorgde Kevin Volland zijn ploeg de winst.

"Na rust speelden we beter, stonden we iets compacter en waren we in balbezit rustiger", aldus Bosz. "Maar we kunnen zeker niet tevreden zijn met het spel van vandaag."

Bayer Leverkusen viert de overwinning op SC Paderborn met het publiek. (Foto: Pro Shots)

'We hadden totaal geen controle in de eerste helft'

Volgens de oud-coach van onder meer Ajax en Vitesse speelde 'Die Werkself' zowel in balbezit als in balverlies niet goed. Ook vond hij dat zijn ploeg de wedstrijd voor rust onvoldoende onder controle had.

"We wisten dat er heel veel ruimte zou liggen als we onder de druk uit konden komen. Daar zijn we helemaal niet goed mee omgesprongen. In de hele eerste helft hebben we ook totaal geen controle gehad. Dat moet beter."

Bosz vervolgt de Bundesliga volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf, dat het seizoen uitstekend begon met een 1-3-zege bij Werder Bremen.

