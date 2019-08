Kasper Dolberg staat op het punt om te vertrekken bij Ajax. De Deense spits, die niet meer voorkomt in de plannen van trainer Erik ten Hag, is in gesprek met een buitenlandse club.

"Als dat tot een overeenstemming leidt, dan zullen we dat melden. Zo niet, dan is hij hartstikke welkom bij Ajax", zei trainer Erik ten Hag zaterdag na afloop van de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

"Dolberg is een goede voetballer en die wil ik zo veel mogelijk in de selectie. Maar hij moet ook perspectief hebben. We hebben twee heel goede spitsen met Tadic en Huntelaar en daarachter komen nog de aanstormende talenten Traoré en Pereira."

Dolberg begon nog goed aan het seizoen met een doelpunt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, maar maakte daarna een matige indruk en behoorde dinsdag tegen PAOK en zaterdag tegen VVV niet eens tot de wedstrijdselectie.

De 21-jarige international is naar verluidt op weg naar OGC Nice, maar er zou ook interesse zijn van het TSG 1899 Hoffenheim van Alfred Schreuder en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Beide coaches hebben in het verleden bij Ajax met Dolberg gewerkt. Het is niet bekend of het om huur of koop gaat.

"Een rol net zoals vorig seizoen zou heel slecht zijn voor Dolberg. Hij moet spelen. Dat kan bij ons - hij hoeft van mij niet weg - maar dan moet hij de strijd aangaan. Graag zelfs. Het is zijn keuze om wel of niet te blijven", aldus Ten Hag.

Erik ten Hag informeert bij Quincy Promes over diens blessure. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag weet nog niets over Ziyech en Promes

Ten Hag weet nog niet of hij dinsdag kan beschikken over Hakim Ziyech en Quincy Promes in de heenwedstrijd bij APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. Beide aanvallers vielen tegen VVV geblesseerd uit.

"Ik kan er op dit moment niets over zeggen. We moeten even afwachten of Ziyech en Promes schade hebben opgelopen en of dat dan een probleem wordt voor dinsdag. Dat is het al snel, maar hopelijk zijn ze ook snel hersteld."

"Zowel Ziyech als Promes heeft last van de enkel. Ziyechs enkel klapte dubbel en ik heb hem uit voorzorg gewisseld. Promes kreeg een tik op zijn enkel en kon echt niet verder, ook al probeerde hij het nog wel heel even."

Ten Hag was grotendeels tevreden over het spel tegen VVV. Ajax wist aanvankelijk amper een kans te creëren, maar na de 0-1 van Ziyech vlak voor rust werd het alsnog een eenvoudige avond voor de Amsterdammers.

"We hadden in de eerste helft te weinig acties in de diepte. De keren dat we dat wel deden, werd het ook meteen gevaarlijk. Zo ontstond ook de 0-1. Ik heb in de tweede helft een aantal mooie aanvallen gezien. Puntje van kritiek is wel de tegengoal."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie