FC Emmen heeft zaterdag in de Eredivisie de eerste overwinning van het seizoen behaald. De Drentenaren waren op De Oude Meerdijk met 2-0 te sterk voor sc Heerenveen. Eerder op de avond won Sparta Rotterdam met 1-2 bij ADO Den Haag.

Emmen begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Heerenveen en kwam al na vier minuten op voorsprong via een treffer van Nikolai Laursen. De Deen schoot een vrije trap van zo'n 25 meter afstand in de linkerhoek.

Beide ploegen kregen daarna de nodige kansen in de eerste helft. Zo waren Jens Odgaard (kopbal) en Hicham Faik (afstandsschot) dicht bij de gelijkmaker voor Heerenveen en brachten Michael de Leeuw (kopbal) en Marko Kolar (schot) Emmen bijna op 2-0.

Vier minuten voor rust was het wel opnieuw raak voor de thuisploeg. Glenn Bijl kopte raak uit een fraaie voorzet van Lorenzo Burnet, die kort daarna wel gewisseld vanwege een blessure.

In de tweede helft stichtten Emmen en Heerenveen een stuk minder gevaar. Tien minuten voor tijd leek de thuisploeg een strafschop te krijgen nadat Kolar werd neergehaald door doelman Warner Hahn. Kolar stond op het moment van spelen echter buitenspel, waardoor de bal toch niet op de stip ging. In blessuretijd was debutant Freddy Quispel nog dicht bij de aansluitingstreffer.

Door de overwinning klimt Emmen met drie punten uit evenzoveel duels naar de twaalfde plaats. Heerenveen heeft een punt meer en bezet de zesde plaats.

Mohamed Rayhi viert zijn openingstreffer voor Sparta tegen ADO. (Foto: Pro Shots)

Rayhi leidt Sparta naar winst in Den Haag

In het Cars Jeans Stadion kreeg ADO de eerste grote kans, maar Sparta-doelman Tim Coremans hield Tomás Necid van scoren af. Halverwege de eerste helft kwam Mohamed Rayhi aan de andere kant wel tot scoren door de bal hard in het dak van het doel te schieten.

De vleugelaanvaller was enkele minuten voor rust opnieuw trefzeker voor Sparta. Ditmaal schoof hij de bal in de verre hoek na een schitterende steekpass van Ibrahim Dervisoglu. In de extra tijd van de eerste helft verzuimde Abdou Harroui de marge verder uit te breiden met een schot dat net naast ging.

Na rust ging ADO op jacht naar de aansluitingstreffer. Necid en Danny Bakker misten enkele kansen voor de thuisploeg, waarna Lex Immers elf minuten voor tijd wel het doel vond. De middenvelder kopte raak uit een hoekschop.

In de slotfase waren de Hagenaars via Shaquille Pinas en Necid nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar Sparta hield uiteindelijk stand en sleepte zo de tweede overwinning van het seizoen uit het vuur.

Sparta beleeft met zeven punten een uitstekende seizoenstart en neemt de derde plek in. Koploper Ajax en Vitesse staan net als Sparta op zeven punten, maar hebben beide een beter doelsaldo dan de Kasteelclub. ADO kent een teleurstellend begin van het seizoen en wacht nog op het eerste punt.

