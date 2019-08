Ajax heeft zaterdag in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen VVV met ruime cijfers gewonnen. In Venlo zegevierde de regerend landskampioen, voornamelijk dankzij een sterke tweede helft, met 1-4.

Ajax had in de eerste helft nog de handen vol aan het sterk verdedigende VVV. Pas een minuut voor rust opende Hakim Ziyech de score.

In de tweede helft liepen de Amsterdammers via Dusan Tadic (penalty), Klaas-Jan Huntelaar en David Neres eenvoudig weg bij de thuisploeg. Evert Linthorst redde in de laatste minuut de eer voor VVV.

Met zeven punten uit drie wedstrijden gaat Ajax, dat een beter doelsaldo heeft dan Vitesse en Sparta, voorlopig aan kop in de Eredivisie. Zondag kunnen AZ (in Den Haag tegen FC Groningen) en FC Utrecht (op bezoek bij Feyenoord) de ploeg van trainer Erik ten Hag weer passeren.

Voor Ajax betekent de ruime uitzege een goede generale voor de belangrijke wedstrijd van komende week tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. De ploeg begint de jacht op een plaats in de groepsfase dinsdag met een uitduel op Cyprus.

VVV staat ondanks de nederlaag nog altijd in de middenmoot. De ploeg van trainer Robert Maaskant heeft drie punten gepakt uit de eerste drie duels en is voorlopig de nummer elf.

Quincy Promes valt geblesseerd uit bij zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Promes kan niet genieten van basisplaats

Bij Ajax stond Quincy Promes voor het eerst sinds zijn komst naar Amsterdam in de basis in een competitieduel, maar de aanvaller beleefde daar weinig plezier aan. De van Sevilla overgenomen international strompelde vier minuten voor rust geblesseerd naar de kant.

Promes had even daarvoor een van de weinige kansen van Ajax in de eerste helft om op voorsprong te komen laten liggen. De linksbuiten tikte een voorzet van Ziyech met de punt van zijn schoen rakelings naast.

Ajax wist voor vlak rust toch nog een gaatje te vinden in de hechte defensie van de Limburgers. Ziyech schoof in de 44e minuut de bal op aangeven van Tadic met veel precisie in de uiterste hoek langs doelman Thorsten Kirschbaum.

Dusan Tadic was ook in het derde Eredivisie-duel van Ajax dit seizoen trefzeker. (Foto: Pro Shots)

Ajax loopt weg in tweede helft

Die voorsprong van Ajax werd vier minuten na de pauze door Tadic verdubbeld. De Serviër, die ook in de eerste twee competitieduels van Ajax al trefzeker was, schoot raak vanaf de stip nadat Roel Janssen een inzet van Razvan Marin met zijn arm had geblokt.

Met een 0-2-voorsprong op het scorebord kon Ten Hag met een gerust hart de licht aangeslagen Ziyech, die last van zijn enkel had, naar de kant halen. Zijn vervanger Klaas-Jan Huntelaar maakte er na een knap uitgespeelde aanval op aangeven van Nicolás Tagliafico 0-3 van.

VVV probeerde zich met wat opportunistischer spel nog terug te knokken in de wedstrijd. Ondanks een aantal pogingen van afstand lukte het via Linthorst pas in de laatste minuut om André Onana te passeren.

Ajax had toen al een vierde treffer aan het totaal toegevoegd. David Neres, de vervanger van Promes, passeerde Kischbaum een kwartier voor tijd in de verre hoek. De Mexicaanse verdediger Edson Álvarez, deze zomer overgekomen van Club América, mocht nog zijn officiële debuut maken bij Ajax.

