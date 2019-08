Bas Dost lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Eintracht Frankfurt. De Nederlandse spits is in verregaande onderhandelingen met de club uit de Bundesliga.

Frankfurt meldt zaterdag op de eigen website druk bezig te zijn met het aantrekken van de dertigjarige Dost. De laatste details moeten nog wel worden besproken, waardoor de transfer dit weekend nog niet kan worden afgerond.

Omdat Dost bezig is met een transfer, maakt hij geen deel uit van de wedstrijdselectie van zijn huidige club Sporting CP, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat. De ploeg van coach Marcel Keizer speelt zondagavond voor eigen publiek tegen SC Braga.

Als Dost definitief de overstap maakt naar Frankfurt, dan keert hij na drie jaar terug in de Bundesliga. Van 2012 tot en met 2016 kwam de achttienvoudig Oranje-international uit voor VfL Wolfsburg, dat hem overnam van sc Heerenveen. Voor 'Die Wölfe' maakte hij in 85 competitiewedstrijden 36 doelpunten.

Bij Frankfurt komt Dost zijn landgenoot Jonathan de Guzman tegen. Vorig seizoen verraste de Duitse ploeg met het bereiken van de halve finales van de Europa League, waarin Chelsea te sterk was. In de Bundesliga eindigden 'Die Adler' als zevende.

Bas Dost speelde vorige week een kwartier mee in het openingsduel van Sporting. (Foto: Pro Shots)

Dost maakte 76 doelpunten voor Sporting

Dost maakte na zijn periode in Wolfsburg de overstap naar Sporting, waar hij indruk maakte met maar liefst 76 treffers in 84 competitieduels. In het seizoen 2016/2017 werd hij met 34 goals topscorer van de Primeira Liga.

Vorig seizoen was Dost, die in april vorig jaar zijn interlandloopbaan beëindigde, goed voor vijftien doelpunten in de Portugese competitie. Sporting begon het seizoen vorige week met een 1-1-gelijkspel bij CS Marítimo, waarbij Dost een kwartier voor tijd inviel en niet tot scoren kwam.