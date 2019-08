Real Madrid is op overtuigende wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in La Liga. Op bezoek bij Celta de Vigo werd zaterdag, ondanks een rode kaart voor Luka Modric, eenvoudig met 1-3 gewonnen.

Modric haalde na een klein uur spelen bij de zijlijn tegenstander Denis Suárez hard onderuit. Het leverde de Kroatische sterspeler, na het raadplegen van de VAR, een directe rode kaart op.

Real Madrid stond op dat moment al op een 0-1-voorsprong. Karim Benzema schoot in de twaalfde minuut raak na een assist van Gareth Bale, die verrassenderwijs een basisplaats had gekregen van Zinédine Zidane. De trainer had eerder nog aangegeven dat de aanvaller beter kon vertrekken.

Ook met een man minder kwamen de bezoekers niet in de problemen. Toni Kroos schoot in de 61e minuut via de onderkant van de lat schitterend raak.

Lucas Vázquez maakte er na een vloeiende aanval in de tachtigste minuut 0-3 van. Iker Losada redde in blessuretijd de eer voor de thuisploeg.

Real Madrid kende moeizame voorbereiding

Real Madrid kende een uitermate moeizame voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van de zeven oefenwedstrijden werden er maar twee gewonnen. Dieptepunt was een 7-3-nederlaag tegen stadgenoot Atlético Madrid.

De 'Koninklijke' moest het tegen Celta de Vigo nog doen zonder topaankoop Eden Hazard, die afgelopen zomer voor een bedrag van circa 100 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea. De Belg kampt met een bovenbeenblessure.

Dankzij de ruime uitzege heeft Real Madrid na de eerste speelronde al een voorsprong van drie punten op FC Barcelona. De landskampioen verloor vrijdagavond bij het competitiedebuut van Frenkie de Jong met 1-0 van Athletic Bilbao.

