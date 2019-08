Ajax start zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo met Quincy Promes en Sergiño Dest in de basis. Ook Perr Schuurs, die centraal achterin de voorkeur krijgt boven Joël Veltman, staat aan de aftrap.

Voor Promes en Dest betekent het hun debuut in de basis in een competitieduel van Ajax. Schuurs kreeg van trainer Erik ten Hag al een basisplaats in het openingsduel met Vitesse, maar vorige week tegen FC Emmen bleef hij de hele wedstrijd op de bank.

Verdediger Dest vervangt aan de rechterkant Noussair Mazraoui, die ontbreekt wegens een knieblessure. Schuurs vormt samen met Lisandro Martínez het centrum van de defensie. Linksback Nicolás Tagliafico maakt de verdediging compleet.

Promes vormt in Venlo de aanval met Hakim Ziyech en Dusan Tadic en zal spelen vanaf de linkerkant. David Neres en Klaas-Jan Huntelaar zitten op de bank. Het middenveld bestaat uit Razvan Marin, Daley Blind en Donny van de Beek, die nog altijd in beeld zou zijn bij Real Madrid.

Dolberg ontbreekt in wedstrijdselectie

Voor Kasper Dolberg is helemaal geen plaats in de wedstrijdselectie. Net als dinsdag in de voorronde van de Champions League thuis tegen PAOK zit de spits op de tribune.

Dolberg stond in het eerste competitieduel met Vitesse nog in de basis, maar is daarna op een zijspoor beland. Zijn afwezigheid in de wedstrijdselectie heeft te maken met een aanstaande transfer. De aanvaller zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Hoffenheim en OGC Nice.

Ajax bezet met vier punten uit twee duels voorlopig de vierde plaats in de Eredivisie, VVV-Venlo heeft een puntje minder en staat tiende. De aftrap bij VVV-Venlo tegen Ajax is om 18.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Blind, Marin, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes.