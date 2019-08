Liverpool en Arsenal zijn na twee speelrondes nog altijd zonder puntenverlies in de Premier League. De beide topclubs wonnen zaterdag ook van respectievelijk Southampton (1-2) en Burnley (2-1).

Liverpool had het drie dagen na de winst van de Europese Supercup in Istanbul (na strafschoppen tegen Chelsea) aanvankelijk behoorlijk lastig in Southampton, maar had het geluk dat de thuisclub in de eerste helft een aantal kansen onbenut liet.

De 'Reds' kwamen daarna alsnog op een comfortabele 0-2-voorsprong door doelpunten van Sadio Mané en Roberto Firmino, maar ontsnapte in de slotfase toch weer aan puntenverlies.

Danny Ings maakte acht minuten voor tijd na een blunder van doelman Adrian, die bij het feestvieren op het veld in Istanbul een pijnlijke enkel opliep door een supporter, de 2-1 en miste een paar minuten later een gigantische kans op de 2-2.

Bij Liverpool stonden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Ki-Jana Hoever behoorde in tegenstelling tot bij de Europese Supercup, niet tot de wedstrijdselectie.

Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang vieren op bijzondere wijze een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Arsenal krijgt het ook niet cadeau

Eerder op zaterdag kreeg Arsenal het eveneens bepaald niet cadeau tegen het Burnley van Erik Pieters. De 'Gunners' hadden in de eerste helft het mindere van het spel en verzuimden in de slotfase het makkelijker voor zichzelf te maken.

Arsenal kwam op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Alexandre Lacazette en stelde na de gelijkmaker van Ashley Barnes de zege veilig dankzij een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang.

Bij Arsenal debuteerde David Luiz en viel recordaankoop Nicolas Pépé, die deze zomer voor een recordbedrag van 80 miljoen euro werd overgenomen van Lille OSC, meteen na rust in.

Verder waren er zaterdag ook zeges voor Everton (1-0 tegen Watford), het AFC Bournemouth van Nathan Aké (1-2 tegen het Aston Villa van Anwar El Ghazi), het Norwich City van Tim Krul (3-1 tegen Newcastle United) en een gelijkspel bij het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper tegen West Ham United (1-1).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League