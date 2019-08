Arsenal is na twee speelrondes nog altijd zonder puntenverlies in de Premier League. De Londenaren wonnen zaterdag nipt in eigen huis van Burnley: 2-1.

Arsenal kwam op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Alexandre Lacazette en stelde na de gelijkmaker van Ashley Barnes de zege veilig dankzij een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang.

Bij Arsenal debuteerde David Luiz en viel recordaankoop Nicolas Pépé, die voor 80 miljoen euro werd overgenomen van Lille OSC, meteen na rust in.

Bij Burnley stond Erik Pieters in de basis. De oud-speler van PSV en FC Utrecht maakte deze zomer de overstap van Stoke City, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen al had uitgeleend aan Amiens.

Arsenal begon de competitie vorige week eveneens met een benauwde overwinning op bezoek bij Newcastle United (0-1) door een doelpunt van Aubameyang.

Later dit weekend kunnen ook Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur zich bij Arsenal voegen en op zes punten uit twee wedstrijden staan.

